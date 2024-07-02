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При пожаре на Рощинской в Екатеринбурге от огня пострадали три квартиры
Фото: МЧС Свердлвоской области
Стало известно, что при пожаре в 16-этажном доме на улице Рощинской в Екатеринбурге от огня пострадали три квартиры на 9-м и 10-м этажах, а также балкон на 11-этаже дома.
К текущему моменту пожар удалось потушить. По предварительным данным, его площадь составила 75 квадратных метров.
Всего в тушении было задействовано 43 спасателя и 14 единиц техники. Причину пожара должны будут установить пожарные дознаватели.
Отмечается, что при возгорании в доме не сработала система оповещения. В ночное время это могло привести к жертвам, подчеркнули спасатели.
К текущему моменту пожар удалось потушить. По предварительным данным, его площадь составила 75 квадратных метров.
«В 12.39 пожарные локализовали огонь, в 12.42 открытое горение удалось ликвидировать. Тушение пожара осложнялось сильным задымлением в здании»,
– рассказали в свердловском МЧС.
Всего в тушении было задействовано 43 спасателя и 14 единиц техники. Причину пожара должны будут установить пожарные дознаватели.
Отмечается, что при возгорании в доме не сработала система оповещения. В ночное время это могло привести к жертвам, подчеркнули спасатели.
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