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20:58 | 1.04.2020

Фото: tass.ru

Количество нерабочих дней в России могут увеличить

В РФ количество нерабочих дней должно быть увеличено, с таким заявлением выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Период инкубации для вируса - 14 дней. И период разрыва связи передачи тоже должен быть кратным 14 дням, но этого недостаточно, этих дней в разных ситуациях должно было бы быть больше», - сказала Попова сегодня, 1 апреля, на брифинге.

Попова также подчеркнула, что в России нет взрывного роста заболеваемости коронавирусной инфекцией.

«Мы видим целый ряд стран, в которых ситуация развивается по крайне неблагоприятному сценарию, имеет взрывной рост, рост по экспоненте. Российская Федерация сегодня взрывного роста не имеет, мы держимся несколько дней подряд на одном и том же коэффициенте прироста (новых случаев Covid-19) - 1,2, и для этого предпринимается целый ряд мер», - добавила глава Роспотребнадзора.

Кроме того, Попова отметила, что в России достаточно тестов для диагностики коронавируса. На данный момент в день проводится порядка 36 тысяч тестирований в месяц.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»

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