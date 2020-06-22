Президент США Дональд Трамп опроверг расторжение торговой сделки между США и Китаем

12:05 | 23.06.2020

Президент США Дональд Трамп опроверг расторжение торговой сделки с Китаем. Он написал об этом на своей странице в Twitter. «Торговая сделка с Китаем в полной сохранности. Надеюсь, они продолжат выполнять условия соглашения!» — написал Трамп.



Ранее советник президента США по торговле Питер Наварро в эфире телеканала Fox News заявил, что Трамп якобы решил прекратить торговую сделку с Китаем из-за предположений разведки о том, что «пандемия коронавируса возникла в лаборатории в Ухани», сообщает russian.rt.com.

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