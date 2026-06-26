Возрастное ограничение 18+
В Кольцово таможенники не пропустили более 1200 игл для акупунктуры
Фото: Уральское таможенное управление
В аэропорту Кольцово таможенники остановили иностранного гражданина, который пытался пройти через «зелёный» коридор с коммерческой партией медицинских товаров. Об этом сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.
Пассажир прибыл в Екатеринбург рейсом из Харбина. В его багаже нашли аппарат магнитно-инфракрасной терапии, 14 упаковок травяного напитка «от многих болезней», БАД для женщин, стержни для иглоукалывания и более 1200 игл для акупунктуры.
По данным таможни, мужчина ранее работал продавцом на рынке, а сейчас является безработным массажистом и специалистом по иглоукалыванию. Он объяснил, что вёз медицинские товары для будущей работы в клинике. При этом пассажир не знал, что коммерческие партии необходимо декларировать.
«А учитывая ассортимент и количество товара, а также объяснения самого пассажира, это коммерческая партия, – комментирует начальник таможенного поста Аэропорт Кольцово (пассажирский) Сергей Боровик. – Для того чтобы об этом узнать, достаточно перед зоной таможенного контроля подойти к информационным стендам, или послушать аудиоинформирование, или подойти с вопросом к дежурному инспектору».
В отношении иностранного гражданина возбудили административное дело по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ — недекларирование товаров, подлежащих таможенному декларированию. Мероприятие для возрастной категории 18+
Пассажир прибыл в Екатеринбург рейсом из Харбина. В его багаже нашли аппарат магнитно-инфракрасной терапии, 14 упаковок травяного напитка «от многих болезней», БАД для женщин, стержни для иглоукалывания и более 1200 игл для акупунктуры.
По данным таможни, мужчина ранее работал продавцом на рынке, а сейчас является безработным массажистом и специалистом по иглоукалыванию. Он объяснил, что вёз медицинские товары для будущей работы в клинике. При этом пассажир не знал, что коммерческие партии необходимо декларировать.
«А учитывая ассортимент и количество товара, а также объяснения самого пассажира, это коммерческая партия, – комментирует начальник таможенного поста Аэропорт Кольцово (пассажирский) Сергей Боровик. – Для того чтобы об этом узнать, достаточно перед зоной таможенного контроля подойти к информационным стендам, или послушать аудиоинформирование, или подойти с вопросом к дежурному инспектору».
В отношении иностранного гражданина возбудили административное дело по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ — недекларирование товаров, подлежащих таможенному декларированию. Мероприятие для возрастной категории 18+
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