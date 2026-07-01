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В Екатеринбурге электрика обвинили в стрельбе по автобусам и машинам с улицы Лучистой

15.37 Пятница, 3 июля 2026
Фото: Вечерние ведомости
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В Екатеринбурге 21-летнему местному жителю предъявили обвинение после стрельбы по автобусам и автомобилям. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга.

По версии следствия, в июне 2026 года молодой человек находился в квартире дома на улице Лучистой и произвел многочисленные выстрелы по проезжавшим мимо автобусам и частным машинам. В качестве снарядов он использовал металлические шары диаметром 9 мм, которые заранее приобрел.

В результате были повреждены четыре автобуса, принадлежащие муниципальному предприятию и двум коммерческим организациям, а также три частных автомобиля. Кроме того, пострадал пассажир одного из автобусов — мужчина 1975 года рождения получил ранение в область туловища.

Следственный отдел по Чкаловскому району Екатеринбурга предъявил обвинение местному жителю 2005 года рождения по статьям о покушении на убийство общеопасным способом из хулиганских побуждений в отношении двух и более лиц, хулиганстве с применением предметов, используемых в качестве оружия, а также умышленном повреждении имущества из хулиганских побуждений.

В УМВД по Екатеринбургу уточнили, что задержанный ранее не был судим и работал электриком в частной компании. По данным полиции, 24 июня он находился в квартире родственников, где делал ремонт. Именно из окна этой квартиры, как утверждают в МВД, он стрелял по проходящему транспорту, используя спортивный инвентарь.

По данным полиции, при задержании у фигуранта изъяли орудие преступления и упаковку 9-миллиметровых шариков. Сам задержанный рассказал, как приобрел эти предметы.

В СК отметили, что к расследованию подключали следователей-криминалистов. Они осматривали места происшествий, изучали записи камер видеонаблюдения, проводили поквартирные обходы, допрашивали потерпевших, свидетелей и очевидцев. В результате следователи и сотрудники полиции установили подозреваемого и задержали его.

В ближайшее время следствие намерено просить суд отправить обвиняемого в СИЗО, отметили в пресс-службе свердловского СК.

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Алина Иванова © Вечерние ведомости
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15:37 В Екатеринбурге электрика обвинили в стрельбе по автобусам и машинам с улицы Лучистой
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13:51 В Новой Ляле пациентов с хронической болью в спине начали направлять на малоинвазивные операции в Серов
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11:47 В Кольцово таможенники не пропустили более 1200 игл для акупунктуры
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11:12 В Екатеринбурге врача отправили в колонию за операцию призывнику ради уклонения от службы
10:49 Власти утвердили выплаты на новое жильё для жителей Кушвы, потерявших дома из-за урагана
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09:38 Жителя Дегтярска отправили в колонию за грабеж, угрозу полицейскому и хранение самодельного оружия
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