К юбилею областной Госавтоинспекции в Екатеринбурге покажут ретро-автомобили ГАИ

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Свердловская Госавтоинспекция организует в Екатеринбурге выставку, приуроченную к 90-летнему юбилею службы. Мероприятие пройдёт завтра, 3 июля, на территории областного Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России (улица Чкалова, 1).Выставка будет работать с 11.00 до 14.00. Гостям её представят служебные автомобили Госавтоинспекции разных эпох. Посетители смогут увидеть редкие экспонаты, связанные с историей дорожной инспекции, многие из которых обычно скрыты от широкой публики. Отдельной частью программы станет возможность сфотографироваться на фоне раритетной техники.Мероприятие организовано как погружение в историю службы на всех этапах её существования — от ОРУД до ГАИ и современной ГИБДД. Рассчитана выставка на посещение людьми всех возрастов, поэтому вполне годится для семейного культпохода. Вход на выставку свободный для всех категорий посетителей. Мероприятие для возрастной категории 18+