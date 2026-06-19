Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге на 20 дней закроют движение на улице Шишимской
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В июле в Екатеринбурге на 20 дней перекроют улицу Шишимскую ради проведения газопровода.
Как сообщили Вечерним ведомостям в пресс-службе мэрии, специалисты «Екатеринбурггаза» закроют движение закроют движение у домов по Шишимской, 17 и Короткому переулку, 15
Объезжать зону перекрытия предлагают по улицам Шишимской, Благодатской и Кварцевой.
Мероприятие для возрастной категории 18+
Как сообщили Вечерним ведомостям в пресс-службе мэрии, специалисты «Екатеринбурггаза» закроют движение закроют движение у домов по Шишимской, 17 и Короткому переулку, 15
Объезжать зону перекрытия предлагают по улицам Шишимской, Благодатской и Кварцевой.
Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию