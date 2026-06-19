В Екатеринбурге на 20 дней закроют движение на улице Шишимской

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В июле в Екатеринбурге на 20 дней перекроют улицу Шишимскую ради проведения газопровода.Как сообщили Вечерним ведомостям в пресс-службе мэрии, специалисты «Екатеринбурггаза» закроют движение закроют движение у домов по Шишимской, 17 и Короткому переулку, 15Объезжать зону перекрытия предлагают по улицам Шишимской, Благодатской и Кварцевой.Мероприятие для возрастной категории 18+