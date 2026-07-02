В УрГЮУ соберутся выпускники юринститута 1976 года — среди них Юрий Чайка

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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В Уральском государственном юридическом университете имени В. Ф. Яковлева 4 июля пройдет встреча выпускников Свердловского юридического института 1976 года. Этот выпуск в вузе называют одним из самых известных за всю историю университета.Как сообщили в УрГЮУ, среди участников встречи ожидаются бывший генеральный прокурор России Юрий Чайка, первый заместитель генпрокурора РФ в 2006–2021 годах Александр Буксман, заместитель генпрокурора РФ в 2006–2021 годах Виктор Гринь, а также начальник управления Генпрокуратуры РФ по Уральскому федеральному округу в 2016–2019 годах Юрий Турыгин.В этот день в кампусе университета будут работать тематические площадки. Гостям покажут экспозицию «Учебники разных лет. Родные страницы», выставку, посвященную Сергею Алексееву, а также музейные экспозиции об истории университета. 15 сентября 2026 года вузу исполнится 108 лет.В программе также заявлены групповые встречи в аудиториях и неформальное общение с преподавателями разных лет.Уральский государственный юридический университет имени В. Ф. Яковлева был основан в 1918 году. За время работы вуз, ранее известный как Свердловский юридический институт, подготовил более 95 тысяч специалистов. Мероприятие для возрастной категории 18+