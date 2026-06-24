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В 2026 году свердловские «Скорые» стали быстрее доставлять пострадавших в ДТП
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Свердловский Минздрав опубликовал статистику работы бригад скорой медицинской помощи и Территориального центра медицины катастроф на дорожно-транспортных происшествиях в регионе. В этих данных отражена подробная картина выездов, числа пострадавших, структуры травм и времени доставки в стационар.
Согласно опубликованных официальным интернет-ресурсом свердловских медиков «Здоровье уральцев», за первые пять месяцев 2026 года на местах аварий пострадали 2037 человек; 1383 пострадавших (67,9%) были доставлены в стационар. Летальность на месте ДТП за этот период составила 67 случаев.
Медики отмечают, что при оказании помощи пострадавшим в ДТП принципиальное значение имеет оптимальный баланс между скоростью доставки в больницу и объёмом медицинской помощи, оказанной непосредственно на месте происшествия и в пути следования. Среднее время транспортировки пострадавших с места ДТП до травмоцентров в 2025 году составило 24,8 минуты, а за пять месяцев 2026 года сократилось до 23,6 минуты.
В большинстве случаев — почти в 80% — пострадавшие получают в ДТП изолированные травмы: ушибы, ссадины и небольшие раны, однако даже такие повреждения требуют обязательного осмотра врача. Самыми опасными и часто встречающимися повреждениями при авариях остаются травмы головы, грудной клетки и позвоночника, при этом особую опасность представляют травмы шейного отдела.
Наиболее тяжёлые повреждения люди получают при выезде автомобиля на встречную полосу движения — этот фактор аварий медики выделяют особо, напоминая водителям о необходимости соблюдать осторожность за рулём. Мероприятие для возрастной категории 18+
Согласно опубликованных официальным интернет-ресурсом свердловских медиков «Здоровье уральцев», за первые пять месяцев 2026 года на местах аварий пострадали 2037 человек; 1383 пострадавших (67,9%) были доставлены в стационар. Летальность на месте ДТП за этот период составила 67 случаев.
Медики отмечают, что при оказании помощи пострадавшим в ДТП принципиальное значение имеет оптимальный баланс между скоростью доставки в больницу и объёмом медицинской помощи, оказанной непосредственно на месте происшествия и в пути следования. Среднее время транспортировки пострадавших с места ДТП до травмоцентров в 2025 году составило 24,8 минуты, а за пять месяцев 2026 года сократилось до 23,6 минуты.
В большинстве случаев — почти в 80% — пострадавшие получают в ДТП изолированные травмы: ушибы, ссадины и небольшие раны, однако даже такие повреждения требуют обязательного осмотра врача. Самыми опасными и часто встречающимися повреждениями при авариях остаются травмы головы, грудной клетки и позвоночника, при этом особую опасность представляют травмы шейного отдела.
Наиболее тяжёлые повреждения люди получают при выезде автомобиля на встречную полосу движения — этот фактор аварий медики выделяют особо, напоминая водителям о необходимости соблюдать осторожность за рулём. Мероприятие для возрастной категории 18+
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