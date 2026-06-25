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В Талице женщина осуждена за убийство сожителя

20.37 Пятница, 3 июля 2026
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
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Талицкий районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жительницы посёлка Троицкий. Женщина 1978 года рождения обвинялась в убийстве сожителя.

По версии следствия, преступление произошло 5 апреля текущего года. С полуночи и почти до двух часов ночи обвиняемая вместе с сожителем распивала спиртные напитки в доме по улице Менделеева посёлка Троицкий Талицкого района. В ходе застолья сожитель высказал оскорбления в адрес самой собутыльницы и её матери. Именно из-за этого у женщины возник умысел на убийство сожителя. Реализуя его, оскорблённая дама взяла нож и нанесла лежавшему на диване мужчине один удар в область грудной клетки слева. В результате полученного ранения мужчина умер.

Талицкий районный суд учёл все обстоятельства произошедшего конфликта и, рассмотрев материалы уголовного дела, назначил подсудимой наказание в виде 8 лет лишения свободы. Отбывать наказание осуждённая будет в исправительной колонии общего режима.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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14:15 Более трети свердловчан на промышленных предприятиях работают во вредных условиях
13:51 В Новой Ляле пациентов с хронической болью в спине начали направлять на малоинвазивные операции в Серов
13:16 Свердловский облсуд отказал екатеринбуржцу в компенсации за подорожавшие iPhone
12:52 В Екатеринбурге перед судом предстанет обвиняемый в трех убийствах начала 1990-х
12:37 Авито запускает «ХвостРадар» для поиска пропавших животных по фото с помощью ИИ
12:21 Кольцово анонсировал прямые рейсы в Дели с конца октября
11:47 В Кольцово таможенники не пропустили более 1200 игл для акупунктуры
11:43 Свердловчанка завоевала золото Всероссийских трансплант игр
11:12 В Екатеринбурге врача отправили в колонию за операцию призывнику ради уклонения от службы
10:49 Власти утвердили выплаты на новое жильё для жителей Кушвы, потерявших дома из-за урагана
10:07 Свердловские парашютисты и десантники Авиалесоохраны тушат пожары на Ямале
09:38 Жителя Дегтярска отправили в колонию за грабеж, угрозу полицейскому и хранение самодельного оружия
09:03 В Екатеринбурге открылся центр «Уральские каникулы» для развития детского отдыха
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