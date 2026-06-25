В Талице женщина осуждена за убийство сожителя

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Талицкий районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жительницы посёлка Троицкий. Женщина 1978 года рождения обвинялась в убийстве сожителя.По версии следствия, преступление произошло 5 апреля текущего года. С полуночи и почти до двух часов ночи обвиняемая вместе с сожителем распивала спиртные напитки в доме по улице Менделеева посёлка Троицкий Талицкого района. В ходе застолья сожитель высказал оскорбления в адрес самой собутыльницы и её матери. Именно из-за этого у женщины возник умысел на убийство сожителя. Реализуя его, оскорблённая дама взяла нож и нанесла лежавшему на диване мужчине один удар в область грудной клетки слева. В результате полученного ранения мужчина умер.Талицкий районный суд учёл все обстоятельства произошедшего конфликта и, рассмотрев материалы уголовного дела, назначил подсудимой наказание в виде 8 лет лишения свободы. Отбывать наказание осуждённая будет в исправительной колонии общего режима. Мероприятие для возрастной категории 18+