Свердловчанка завоевала золото Всероссийских трансплант игр

Алина Иванова © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Екатерина Скобелева из Екатеринбурга выиграла золотую медаль на V Всероссийских трансплант играх, которые прошли в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает официальный портал Екатеринбурга.Спортсменка стала лучшей в соревнованиях по дартсу. В турнире участвуют люди, перенесшие трансплантацию органов, а также пациенты, находящиеся на диализе. В программу игр вошли бег, плавание, стрельба, дартс, боулинг, настольный теннис, бадминтон, футбол, баскетбол и волейбол.По данным городского портала, Екатерина Скобелева всегда вела активный образ жизни: училась, работала и воспитывала дочь. После 30 лет у нее начались серьезные проблемы со здоровьем.«Врачи выяснили – почки почти перестали функционировать. Три года я стояла в очереди на операцию, все это время проходила диализ. Операцию мне сделали в 2023 году. Теперь у меня три почки: две моих, которые не стали удалять, так как воспаления и инфекции в них нет, и одна – донорская», – рассказала Екатерина Скобелева.После операции она узнала о спортивных мероприятиях для людей с особенностями здоровья. Уже через три месяца после трансплантации Екатерина заняла третье место на соревнованиях в Екатеринбурге.Сейчас, помимо дартса, она занимается бадминтоном, бегом, настольным теннисом, боулингом и футболом. Мероприятие для возрастной категории 18+