Техуниверситет УГМК выпустил 149 студентов, 28 из них — с отличием

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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В Техническом университете УГМК прошла вторая в этом году церемония вручения дипломов. Документы о высшем образовании получили студенты четырёх направлений очной формы обучения и магистранты, сообщили в пресс-службе университета.Всего в 2026 году университет окончили 149 студентов, 28 из них — с отличием. Зимой дипломы уже получили выпускники направления «Горное дело», где срок обучения составляет 5,5 лет.Выпускники осваивали инженерные направления — от металлургии и электроэнергетики до автоматизации производств, проектирования оборудования и технологических процессов.В этом году Технический университет УГМК отмечает 10 лет с начала реализации программ высшего образования. В вузе отмечают, что почти все выпускные квалификационные работы связаны с решением конкретных задач предприятий. Одна из магистерских диссертаций, посвященная автоматизации управления технологическим процессом на обогатительной фабрике, уже внедрена в производство и дала подтвержденный экономический эффект.«Вы приходите в вуз ещё школьниками, а выпускаетесь уже специалистами, которых хорошо знают работодатели. Именно поэтому обучение в нашем университете строится вокруг практики. Уверен, что знания и опыт, полученные здесь, станут прочной основой вашей профессиональной карьеры», — отметил директор университета Вячеслав Лапин.Также в вузе напомнили, что сейчас продолжается приемная кампания. Университет набирает абитуриентов на направления «Горное дело», «Металлургия», «Электроэнергетика и электротехника», «Автоматизация технологических процессов и производств», «Технологические машины и оборудование», «Информатика и вычислительная техника», «Экономика», а также «Электрохозяйство, машины и оборудование горных предприятий».Студенты, показывающие успехи в учебной и научной деятельности, могут получать стипендию до 30 тысяч рублей.В 2026 году Технический университет УГМК занял первое место среди вузов Свердловской области и второе место в УрФО в российском локальном рейтинге агентства RAEX. В университете уточняют, что это самая высокая позиция среди частных технических вузов. Мероприятие для возрастной категории 18+