В Новой Ляле пациентов с хронической болью в спине начали направлять на малоинвазивные операции в Серов

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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Травматолог Серовской городской больницы впервые выехал в Новую Лялю, чтобы проконсультировать пациентов с хронической болью в спине. За день врач осмотрел 21 человека, 18 из них записали на лечение в Серове в ближайшее время, сообщили в свердловском минздраве.Речь идет о радиочастотной денервации фасеточных суставов — малоинвазивной процедуре, которую проводят через тонкий прокол под рентген-контролем. С помощью электрода врачи воздействуют на нервы, передающие боль от суставов позвоночника. Вмешательство занимает около 20–40 минут и не требует длительной госпитализации.Как отмечают медики, такой метод может быть альтернативой для пациентов, которые годами живут с болью в пояснице, но не решаются на открытую операцию из-за возраста или сопутствующих заболеваний. Эффект от процедуры может сохраняться от года до нескольких лет.В Серовской городской больнице радиочастотную денервацию применяют с октября 2025 года. За это время врачи выполнили более 400 таких процедур.В минздраве связывают выезд специалиста в Новую Лялю с изменениями в системе здравоохранения на севере региона. Одним из этапов этой реформы должно стать объединение медучреждений Серова и Новой Ляли. Мероприятие для возрастной категории 18+