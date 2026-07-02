Власти утвердили выплаты на новое жильё для жителей Кушвы, потерявших дома из-за урагана

Алина Иванова © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Правительство Свердловской области утвердило порядок выплат для жителей Кушвы, чьи дома были уничтожены или признаны непригодными для проживания после урагана 22 июня. Всего, по данным губернатора Дениса Паслера, утраченными признаны 28 домов.Постановление № 417-ПП принято 2 июля. Документ устанавливает дополнительную меру соцподдержки — выплату на покупку или строительство жилья взамен утраченного. Воспользоваться ей смогут собственники или владельцы долей в домах, которые находились в зоне ЧС и были утрачены либо признаны непригодными для проживания.Размер выплаты будет рассчитываться исходя из общей площади утраченного жилья и средней рыночной стоимости квадратного метра, определенной по методике Минстроя РФ. Средства можно будет направить на покупку жилья на первичном или вторичном рынке в Свердловской области, участие в долевом строительстве или строительство индивидуального дома.Заявления будут принимать до 1 декабря 2026 года. После выдачи уведомления у жителей будет два года, чтобы использовать деньги. Выплата предусмотрена в безналичной форме: деньги перечислят продавцу жилья, на эскроу-счёт, цеденту или подрядчику по строительству индивидуального дома.Если стоимость нового жилья окажется меньше суммы выплаты, перечислят только сумму по договору. Если дороже — разницу житель должен будет оплатить за счёт собственных или заёмных средств. Среди оснований для отказа в перечислении денег в документе указаны, в частности, покупка жилья за пределами Свердловской области, пропуск двухлетнего срока, непредоставление документов или недостоверные сведения.По данным Паслера, на сегодня в Кушве уже отремонтировано 69 домов. В городе завершают восстановление электроснабжения: осталось подключить трёх абонентов из 570. Газоснабжение полностью восстановлено в домах, где проживали люди. Мероприятие для возрастной категории 18+