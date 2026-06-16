Возрастное ограничение 18+

Почти 32 тысячи нарушений за пять месяцев зафиксировали тагильские автоинспекторы

19.12 Среда, 24 июня 2026
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
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Госавтоинспекция Екатеринбурга опубликовала итоги профилактической и надзорной работы за первые пять месяцев 2026 года. За этот период сотрудники ГИБДД зафиксировали десятки тысяч нарушений правил дорожного движения среди различных категорий участников движения.

Наибольшее число нарушений зафиксировано со стороны пешеходов — за пять месяцев их набралось 18 273. Это самая многочисленная категория нарушителей по итогам отчётного периода. Чаще всего речь идёт о переходе проезжей части в неположенном месте или на запрещающий сигнал светофора.

На втором месте по распространённости — случаи невыполнения требования уступить дорогу: таких нарушений зафиксировано 5 559. Отдельную тревогу вызывает статистика по перевозке детей — 4 459 случаев нарушений, связанных с ненадлежащим использованием детских удерживающих устройств и несоблюдением других обязательных требований. Каждое такое нарушение создаёт прямую угрозу жизни ребёнка.

Более трёх тысяч нарушений совершили велосипедисты и пользователи средств индивидуальной мобильности — самокатов и иных СИМ. Эта категория участников движения остаётся одной из наиболее проблемных: многие из них игнорируют правила, считая их необязательными для себя. Между тем столкновение даже на небольшой скорости способно привести к тяжёлым последствиям.

Мероприятие для возрастной категории 18+

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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19:12 Почти 32 тысячи нарушений за пять месяцев зафиксировали тагильские автоинспекторы
18:48 Свердловское «Яблоко» из-за опасений давления выдвинет список кандидатов на выборы в заксобрание в 1500 километрах от Екатеринбурга
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18:33 Фельдшер из деревни Васькино выдала липовый больничный жительнице Екатеринбурга
17:14 Сильный ветер и ливни ожидаются в Свердловской области
16:44 Проводившую «лечебные медитации» екатеринбурженку будут судить за мошенничество
16:25 В Екатеринбурге осудили трёх мужчин за хищение 6,5 миллиона рублей у пенсионеров
15:50 Серовскому пациенту, убившему своего соседа по палате за громкий храп, спустя два года предъявили обвинение
15:36 Суд в Екатеринбурге отказал в УДО пиарщику Ярославу Ширшикову
15:31 Зуб мудрости обнаружили в носу у юной пациентки в Екатеринбурге
15:14 Моторные лодки остаются самым популярным водным транспортом на Урале
14:33 Авито открыл набор на магистратуры по ИИ и управлению продуктами
14:32 В Екатеринбурге на Академика Парина на прокатном электросамокате сбил ребёнка
14:20 В Екатеринбурге на 20 дней закроют движение на улице Шишимской
13:32 Около 800 квартир в Екатеринбурге подключили к умным домофонам
13:15 Из-за засора русла реки в Кушве подтопило четыре придомовых территории
13:03 За убийство почти 20 лет назад в Берёзовском будут судить челябинца
12:59 У «Коляда-театра» вновь появился учредитель — Эке Вашакидзе удалось выиграть суд
11:38 Екатеринбургские таможенники обнаружили незадекларированные брелки при перевозке партии игрушек
10:33 В Екатеринбурге задержали фотографировавшую могилы девушку
10:21 340 человек ликвидируют последствия урагана в Кушве
09:47 Наркотики в приправе пыталась передать женщина родственнику в екатеринбургскую ИК-2
09:30 В Каменске-Уральском на пешеходном переходе сбили подростка на СИМ
22:27 Мэрия Екатеринбурга решила благоустроить Основинский парк за счёт городского бюджета
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