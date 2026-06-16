Почти 32 тысячи нарушений за пять месяцев зафиксировали тагильские автоинспекторы

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Госавтоинспекция Екатеринбурга опубликовала итоги профилактической и надзорной работы за первые пять месяцев 2026 года. За этот период сотрудники ГИБДД зафиксировали десятки тысяч нарушений правил дорожного движения среди различных категорий участников движения.Наибольшее число нарушений зафиксировано со стороны пешеходов — за пять месяцев их набралось 18 273. Это самая многочисленная категория нарушителей по итогам отчётного периода. Чаще всего речь идёт о переходе проезжей части в неположенном месте или на запрещающий сигнал светофора.На втором месте по распространённости — случаи невыполнения требования уступить дорогу: таких нарушений зафиксировано 5 559. Отдельную тревогу вызывает статистика по перевозке детей — 4 459 случаев нарушений, связанных с ненадлежащим использованием детских удерживающих устройств и несоблюдением других обязательных требований. Каждое такое нарушение создаёт прямую угрозу жизни ребёнка.Более трёх тысяч нарушений совершили велосипедисты и пользователи средств индивидуальной мобильности — самокатов и иных СИМ. Эта категория участников движения остаётся одной из наиболее проблемных: многие из них игнорируют правила, считая их необязательными для себя. Между тем столкновение даже на небольшой скорости способно привести к тяжёлым последствиям. Мероприятие для возрастной категории 18+