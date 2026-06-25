Полную версию культового фильма Тарантино екатеринбуржцы увидят на большом экране

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Для всех, кто пропустил режиссёрскую версию знаменитой дилогии Квентина Тарантино, в Екатеринбурге устраивают дополнительный показ. Лента «Убить Билла: Кровавое дело целиком» пройдет в кинозале Ельцин-центра в первый день июля, то есть уже завтра.Напомним, что сюжет картины «Убить Билла» разворачивается вокруг наёмной убийцы по кличке Чёрная Мамба. Во время собственного бракосочетания героиня получает пулю от человека по имени Билл. Однако женщина оказывается удивительно крепкой и выживает после покушения. Четыре года она проводит в коме, прежде чем приходит в себя. Очнувшись, бывшая невеста загорается единственным желанием — найти и покарать предателей. Чёрная Мамба методично начинает убивать членов банды Билла одного за другим, а главаря банды оставляет напоследок.Картина была снята в 2003 году в США Квентином Тарантино. Главную роль исполнила Ума Турман, для которой участие в фильме стало пиком карьеры. В картине также снялись Люси Лью, Вивика А. Фокс, Дэрил Ханна, Дэвида Кэрредайн и Майкл Мэдсен. Общая продолжительность фильма, куда включена дилогия и дополнительны сцены, составляет 275 минут.Сеанс в Ельцин-центре начнётся в 14.00. На него будут допущены только зрители старше 18. Они смогут увидеть культовую киноленту на языке оригинала с русскими субтитрами. Мероприятие для возрастной категории 18+