В «Доме Качки» реставрируют паркет

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Музей истории Екатеринбурга напомнил посетителям о временном формате работы главного филиала. Речь идет о «Доме Качки», расположенном по улице Карла Либкнехта, 26. В здании сейчас идет реставрация паркета. Несмотря на ремонтные работы, музей продолжает принимать гостей, вот только посетить экспозицию можно со среды по воскресенье.Часть выставочного пространства временно оказалась вообще недоступна для посетителей. Так, до 25 июля будет закрыта экспозиция «Уктус. Репетиция города». Также на этот период приостановлен показ интерактивной панорамы Метенкова. Недоступна для посещения и библиотека Тихоцкой. Помимо этого, в июле не получится попасть на сборные субботние экскурсии по постоянным выставкам музея.При этом значительная часть площадки продолжает работать в обычном режиме. Кроме того, работают другие филиалы МИЕ: креативный кластер «Л52», Дом Метенкова, Башня на Плотинке. Мероприятие для возрастной категории 18+