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Мэрия Екатеринбурга решила благоустроить Основинский парк за счёт городского бюджета
Фото: Вечерние ведомости
В голосовании по проекту ФКГС для благоустройства с софинансированием федерального бюджета парк в Пионерском микрорайоне с почти 45 тысячами голосов занял лишь второе место, уступив набережной Исети.
Однако мэрия всё же решила благоустроить Основинский парк — изыскав для этого средства в городском бюджете. Об этом сегодня рассказал журналистам после своего отчёта в гордуме мэр Алексей Орлов.
Точные сроки и стоимость реализации проекта благоустройства ещё не названы.
Мастер-план реконструкции Основинского парка в 2024 году разрабатывала команда ЦПКиО имени Маяковского совместно с администрацией Кировского района на основе собранных предложений горожан. Однако в рейтинговом голосовании по ФКГС парку не удавалось победить и, соответственно, получить федеральные деньги.
Ранее мэрия Екатеринбурга схожим образом поступила с летним парком Уралмаш — он тоже занял в голосовании за федеральные деньги лишь второе место, но городские власти решили его благоустроить за счёт городского бюджета. Мероприятие для возрастной категории 18+
Однако мэрия всё же решила благоустроить Основинский парк — изыскав для этого средства в городском бюджете. Об этом сегодня рассказал журналистам после своего отчёта в гордуме мэр Алексей Орлов.
«Это очень долгожданный проект, есть предложения и от бизнеса принять участие в работах по благоустройству, сейчас мы будем уже вести переговоры»,
— сказал градоначальник.
Точные сроки и стоимость реализации проекта благоустройства ещё не названы.
Мастер-план реконструкции Основинского парка в 2024 году разрабатывала команда ЦПКиО имени Маяковского совместно с администрацией Кировского района на основе собранных предложений горожан. Однако в рейтинговом голосовании по ФКГС парку не удавалось победить и, соответственно, получить федеральные деньги.
Ранее мэрия Екатеринбурга схожим образом поступила с летним парком Уралмаш — он тоже занял в голосовании за федеральные деньги лишь второе место, но городские власти решили его благоустроить за счёт городского бюджета. Мероприятие для возрастной категории 18+
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