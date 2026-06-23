Заводчики собак из Свердловской области смогут получить бесплатную отметку о регистрации в Российской кинологической федерации на Авито





— заявила директор по связям с общественностью и коммуникациям Авито Ульяна Смольская. «Авито — одна из крупнейших платформ, где животные обретают владельцев и дом. Когда люди ищут собаку определённой породы, они хотят быть уверены, что новый питомец будет здоров и соответствовать особенностям породы. Верификация заводчиков была одним из запросов наших пользователей»,





— сказал Голубев. «Чистопородная собака — это не про снобизм. Чистопородная собака — это предсказуемость темперамента, функций, здоровья и моделей поведения. Наше партнёрство с Авито — шаг к тому, чтобы сделать ответственное приобретение питомца более простым и очевидным для каждого»,

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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Заводчики собак из Свердловской области получили возможность бесплатно подтвердить свой статус на Авито через Российскую кинологическую федерацию (РКФ). После проверки в профиле продавца и карточках объявлений появятся специальные бейджи «Заводчик РКФ» и «От заводчика РКФ», которые будут свидетельствовать о регистрации заводчика в системе федерации и соблюдении требований к племенной работе.В Авито отмечают, что сервис призван сделать рынок продажи породистых собак более прозрачным и помочь покупателям отличать профессиональных заводчиков от продавцов без подтверждённого статуса. Чтобы пройти верификацию, необходимо иметь регистрацию в РКФ, профиль на Авито и подать заявку через личный кабинет на сайте федерации, отмечают в Авито. Проверка проводится бесплатно.В Екатеринбурге в системе РКФ зарегистрированы 25 кинологических клубов, а также более 29,5 тысячи щенков от заводчиков. По данным компании, около 87% потенциальных владельцев ищут питомцев именно на Авито, причём почти три четверти таких запросов приходится на породистых собак.Как пишет «Российская газета» со ссылкой на эксперта Центра изучения питания и благополучия животных Марианну Онуфриенко, появление верификации может стать одним из инструментов профилактики бездомности животных наряду с ответственным содержанием, стерилизацией и просвещением владельцев. По словам эксперта, возможность сразу увидеть, что заводчик зарегистрирован в системе РКФ и соблюдает требования к разведению, поможет будущим владельцам делать более осознанный выбор.По данным, которые приводит «Российская газета», ссылаясь на Онуфриенко, до 98% питомцев и их потомков, оказавшихся на улице, ранее были домашними. Эксперт связывает это в том числе с появлением нежелательного потомства, самовыгулом, отказом владельцев от животных, а также деятельностью недобросовестных заводчиков, из-за которой щенки могут не соответствовать ожиданиям новых хозяев по здоровью, поведению или происхождению.Президент РКФ Владимир Голубев отметил, что совместный проект должен сделать ответственное приобретение собак более понятным для будущих владельцев.Мероприятие для возрастной категории 18+