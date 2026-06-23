Возрастное ограничение 18+

Заводчики собак из Свердловской области смогут получить бесплатную отметку о регистрации в Российской кинологической федерации на Авито

20.36 Вторник, 30 июня 2026
Фото: Вечерние ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Заводчики собак из Свердловской области получили возможность бесплатно подтвердить свой статус на Авито через Российскую кинологическую федерацию (РКФ). После проверки в профиле продавца и карточках объявлений появятся специальные бейджи «Заводчик РКФ» и «От заводчика РКФ», которые будут свидетельствовать о регистрации заводчика в системе федерации и соблюдении требований к племенной работе.

В Авито отмечают, что сервис призван сделать рынок продажи породистых собак более прозрачным и помочь покупателям отличать профессиональных заводчиков от продавцов без подтверждённого статуса. Чтобы пройти верификацию, необходимо иметь регистрацию в РКФ, профиль на Авито и подать заявку через личный кабинет на сайте федерации, отмечают в Авито. Проверка проводится бесплатно.

В Екатеринбурге в системе РКФ зарегистрированы 25 кинологических клубов, а также более 29,5 тысячи щенков от заводчиков. По данным компании, около 87% потенциальных владельцев ищут питомцев именно на Авито, причём почти три четверти таких запросов приходится на породистых собак.

Как пишет «Российская газета» со ссылкой на эксперта Центра изучения питания и благополучия животных Марианну Онуфриенко, появление верификации может стать одним из инструментов профилактики бездомности животных наряду с ответственным содержанием, стерилизацией и просвещением владельцев. По словам эксперта, возможность сразу увидеть, что заводчик зарегистрирован в системе РКФ и соблюдает требования к разведению, поможет будущим владельцам делать более осознанный выбор.

По данным, которые приводит «Российская газета», ссылаясь на Онуфриенко, до 98% питомцев и их потомков, оказавшихся на улице, ранее были домашними. Эксперт связывает это в том числе с появлением нежелательного потомства, самовыгулом, отказом владельцев от животных, а также деятельностью недобросовестных заводчиков, из-за которой щенки могут не соответствовать ожиданиям новых хозяев по здоровью, поведению или происхождению.

«Авито — одна из крупнейших платформ, где животные обретают владельцев и дом. Когда люди ищут собаку определённой породы, они хотят быть уверены, что новый питомец будет здоров и соответствовать особенностям породы. Верификация заводчиков была одним из запросов наших пользователей»,

— заявила директор по связям с общественностью и коммуникациям Авито Ульяна Смольская.


Президент РКФ Владимир Голубев отметил, что совместный проект должен сделать ответственное приобретение собак более понятным для будущих владельцев.

«Чистопородная собака — это не про снобизм. Чистопородная собака — это предсказуемость темперамента, функций, здоровья и моделей поведения. Наше партнёрство с Авито — шаг к тому, чтобы сделать ответственное приобретение питомца более простым и очевидным для каждого»,

— сказал Голубев.


Мероприятие для возрастной категории 18+

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Алина Иванова © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
Свердловские ЖК смогут получить знак доверия от пользователей Авито
23 июня 2026
Новый российский тягач «Валдай 45 PRO» отправился в автопробег через девять городов страны
25 июня 2026
Авито научил ИИ создавать объявления по фотографии
26 июня 2026
В Авито заявили о важности баланса интересов покупателей и продавцов при новом регулировании
29 июня 2026

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Мэрия Екатеринбурга выставила на обсуждение пятилетнюю программу развития общественного транспорта

Горожанам предлагают внести замечания и предложения к программе стоимостью более 80 млрд рублей
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
21:55 У екатеринбургского Мориса обнаружили кисту мозга
21:12 Детсад в Реже оштрафовали за пустующую ставку
20:37 В «Доме Качки» реставрируют паркет
20:36 Заводчики собак из Свердловской области смогут получить бесплатную отметку о регистрации в Российской кинологической федерации на Авито
20:09 Нарушивший за год 25 раз ПДД екатеринбуржец лишён водительских прав
19:13 Полную версию культового фильма Тарантино екатеринбуржцы увидят на большом экране
18:56 Прокуратура нашла экологический «беспорядок» на предприятии «Уралщебень»
16:21 Трёх жителей Качканара будут судить за немаркированные сигареты
16:02 Кисту размером с небольшой арбуз удалили молодой жительнице Свердловской области
15:49 Свердловские власти сообщили об увеличении медперсонала почти на две тысячи человек
15:10 Администрацию Североуральска обязали выплатить компенсацию местной жительнице за нападение собаки
14:45 Жителя Сухого Лога будут судить за метание ножа в малолетнего пасынка
14:37 В Екатеринбурге завершили расследование дела о смертельном ДТП на проспекте Космонавтов
13:51 В Красноуральске оштрафовали школу из-за нарушения пропускного режима
13:28 У озера Таватуй после жалоб местных жителей демонтировали летнюю террасу
12:13 После сильных дождей в Нижних Сергах затопило храм
11:50 Свердловский областной суд подтвердил законность увеличения выкупной цены за изымаемое жильё
11:37 Прокуратура проводит проверку в связи с подтоплениями в Нижнесергинском районе
11:18 В Ивдельском округе утонула женщина
10:41 В Туринске экс-директора предприятия ЖКХ осудили за хищение 3,5 млн рублей
10:02 В Свердловской области уничтожили заражённые хризантемы
09:40 Из-за сильных дождей в Свердловской области подтопило населённые пункты
21:30 Жительницу Нижней Туры принудительно госпитализируют из-за туберкулёза
21:05 В парке Маяковского возобновляет работу летний кинотеатр
20:35 В Авито заявили, что регулирование платформенной занятости поможет сократить кадровый дефицит
20:31 Тагильчанку лишили родительских прав по решению суда
Все новости Свердловской области
12:03 В Пироговском университете рассказали, как стресс меняет внешность
11:57 Ученые из Перми нашли способ повысить прочность асфальта на 40%
19:46 Авито Путешествия запустили систему рекомендаций для арендодателей жилья
15:33 Ключевая ставка в России снижена до 14,25%
21:00 ЦБ опроверг слухи об обязательных зарплатах в цифровых рублях
16:46 На встрече с Путиным премьер Малайзии поднял вопрос об установлении прямого авиасообщения с российскими городами
12:33 РЖД усилили контроль за доставкой топлива в регионы
14:38 Путин назначил выборы в Госдуму на 20 сентября
14:32 ЦБ выпустит коллекционный набор монет номиналом от копейки до 10 рублей
13:42 Jetour X70PLUS разрешат использовать в качестве такси в России
13:32 Российский рынок акций начал торги ростом
13:26 Глава SOKOLOV спрогнозировал рост доли маркетплейсов на ювелирном рынке до 40%
12:47 Глава Гознака объяснил рост спроса россиян на наличные в 2026 году
11:58 Поставки российского газа в Турцию сократились на 6% с начала года
11:36 «Дискотека Авария» стала самой желанной группой на российских свадьбах
13:40 ФСБ заявила о раскрытии схемы с акциями российских компаний на 7 млрд рублей
12:04 В Омской области намерены полностью запретить продажу вейпов с 1 сентября
12:00 Юные спортсмены из России завоевали пять золотых медалей на чемпионате мира по фитнесу
17:19 Путин, Мишустин, Володин и Мантуров поздравили россиян с Днём России
16:37 Болгария вновь сделала исключение из санкций ЕС ради работы АЭС «Козлодуй»
16:31 В Азербайджане произошло землетрясение магнитудой более 5
15:34 Спрос на автомобили с пробегом у дилеров за год вырос на 15%
17:01 В России могут запустить новую пенсионную программу с господдержкой
16:44 Спрос на рабочих специалистов в России вырос на 62% с начала года
15:18 В МТС запустили перевод на татарский язык в реальном времени во время онлайн-встреч
12:05 Дмитриев рассказал, что европейские компании подают сигналы о возвращении в Россию
Все новости России и мира
21:55 У екатеринбургского Мориса обнаружили кисту мозга
21:12 Детсад в Реже оштрафовали за пустующую ставку
20:37 В «Доме Качки» реставрируют паркет
20:36 Заводчики собак из Свердловской области смогут получить бесплатную отметку о регистрации в Российской кинологической федерации на Авито
20:09 Нарушивший за год 25 раз ПДД екатеринбуржец лишён водительских прав
19:13 Полную версию культового фильма Тарантино екатеринбуржцы увидят на большом экране
18:56 Прокуратура нашла экологический «беспорядок» на предприятии «Уралщебень»
16:21 Трёх жителей Качканара будут судить за немаркированные сигареты
16:02 Кисту размером с небольшой арбуз удалили молодой жительнице Свердловской области
15:49 Свердловские власти сообщили об увеличении медперсонала почти на две тысячи человек
15:10 Администрацию Североуральска обязали выплатить компенсацию местной жительнице за нападение собаки
14:45 Жителя Сухого Лога будут судить за метание ножа в малолетнего пасынка
14:37 В Екатеринбурге завершили расследование дела о смертельном ДТП на проспекте Космонавтов
13:51 В Красноуральске оштрафовали школу из-за нарушения пропускного режима
13:28 У озера Таватуй после жалоб местных жителей демонтировали летнюю террасу
12:13 После сильных дождей в Нижних Сергах затопило храм
11:50 Свердловский областной суд подтвердил законность увеличения выкупной цены за изымаемое жильё
11:37 Прокуратура проводит проверку в связи с подтоплениями в Нижнесергинском районе
11:18 В Ивдельском округе утонула женщина
10:41 В Туринске экс-директора предприятия ЖКХ осудили за хищение 3,5 млн рублей
10:02 В Свердловской области уничтожили заражённые хризантемы
09:40 Из-за сильных дождей в Свердловской области подтопило населённые пункты
21:30 Жительницу Нижней Туры принудительно госпитализируют из-за туберкулёза
21:05 В парке Маяковского возобновляет работу летний кинотеатр
20:35 В Авито заявили, что регулирование платформенной занятости поможет сократить кадровый дефицит
20:31 Тагильчанку лишили родительских прав по решению суда
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK