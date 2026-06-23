Почти пять миллиардов потратит Свердловская область на обновление коммунальных сетей

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В Свердловской области развернулась масштабная модернизация коммунальной инфраструктуры в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». В текущем году планируется обновить более 100 километров сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения в различных населённых пунктах.Улучшение коммунальных услуг после работ по модернизации должны ощутить на себе более 365 тысяч жителей Среднего Урала. На реализацию программы в 2026–2027 годах направят свыше 4,6 миллиарда рублей.Большинство объектов уже находится в активной фазе работ. Так, по сообщению губернатора области Дениса Паслера, в Сухом Логу капитальный ремонт водопроводных сетей на улицах Победы и Кирова выполнен на 85%. В Сосьвинском муниципальном округе продолжается обновление канализационных коллекторов. В Богдановиче ведётся ремонт магистрального водопровода, соединяющего село Троицкое с городом. В Талицком муниципальном округе одновременно обновляют сети теплоснабжения и водоотведения. В Верхних Сергах продолжается капитальный ремонт системы холодного водоснабжения, а в Волчанске аналогичные работы запланированы в ближайшее время.Помимо перечисленных городов, в программу включены Ирбит, Нижний и Верхний Тагилы, Первоуральск и Североуральск, Камышлов, Ачитский муниципальный округ, Михайловск, Шаля, Кировград, Берёзовский и ряд других территорий области. Мероприятие для возрастной категории 18+