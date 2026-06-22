Возрастное ограничение 18+
Свердловские власти сообщили об увеличении медперсонала почти на две тысячи человек
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области за год количество врачей и среднего медицинского персонала увеличилось почти на две тысячи человек, сообщает региональный департамент информационной политики.
Он также добавил, что в прошлом году Свердловская область включилась в федеральную программу «Медицинские кадры». Её суть в том, что медучреждение может получить компенсацию затрат на заработную плату, если в течение года сотрудников стало больше. Так, например, максимальную выплату получила Центральная городская клиническая больница №24 Екатеринбурга, где разница между принятыми на работу и уволенными составила 58 человек.
Таким образом учреждениям здравоохранения в прошлом году компенсировали 250 миллионов рублей, которые выделялись из бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования.
«По итогам 2025 года в регионе выросло количество врачей на 9%, среднего медперсонала – на 3%. Новые кадры пришли в 55 больниц»,
– рассказал в своих соцсетях Денис Паслер.
Он также добавил, что в прошлом году Свердловская область включилась в федеральную программу «Медицинские кадры». Её суть в том, что медучреждение может получить компенсацию затрат на заработную плату, если в течение года сотрудников стало больше. Так, например, максимальную выплату получила Центральная городская клиническая больница №24 Екатеринбурга, где разница между принятыми на работу и уволенными составила 58 человек.
Таким образом учреждениям здравоохранения в прошлом году компенсировали 250 миллионов рублей, которые выделялись из бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования.
«При этом "освободившиеся" деньги больница может потратить на любые цели, кроме капитальных ремонтов и приобретения дорогостоящего оборудования»,Мероприятие для возрастной категории 18+
– отметил директор ТФОМС области Валерий Шелякин.
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