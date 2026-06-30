Детсад в Реже оштрафовали за пустующую ставку

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Режевская городская прокуратура провела проверку соблюдения прав воспитанников в детском саду № 26 «Золотая рыбка». Проверялось соблюдение образовательным учреждением требований законодательства об образовании.В ходе проверки выяснилось, что детский сад не выполнил важную обязанность: учреждение не создало необходимые условия для обучения и воспитания одного из своих воспитанников. Речь идёт о малолетнем ребёнке, имеющем статус инвалида. Согласно заключению психолого-медико-педагогической комиссии, мальчик нуждался в специальных условиях образования. В частности, специалисты рекомендовали ребёнку тьюторское сопровождение для лучшего усвоения основной общеобразовательной программы.Прокурорская проверка показала, что специальные условия образования воспитаннику садиком предоставлены не были. Ставка тьютора в штатном расписании детского сада существует, но фактически данная должность оставалась вакантной длительное время. Учреждение не предприняло действенных эффективных мер для привлечения нужного специалиста и не обеспечила ребёнка положенной ему помощи.В связи с выявленными нарушениями прокуратура возбудила в отношении «Золотой рыбки» административное дело по части 2 статьи 5.57 КоАП РФ (нарушение права на образование). Рассмотрением дела занялся мировой судья судебного участка № 2 Режевского судебного района. По итогам рассмотрения дела образовательное учреждение оштрафовали на 50 тысяч рублей. Мероприятие для возрастной категории 18+