Возрастное ограничение 18+
На трассе М-12 под Ревдой ограничивали движение из-за ДТП с грузовиками
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
Госавтоинспекция Свердловской области сообщила о временном ограничении движения на 312 км автодороги М-12 «Восток» в районе Ревды в направлении Екатеринбурга. Причиной стало дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля и двух легковых машин.
В результате столкновения движение в сторону Екатеринбурга было полностью перекрыто для всех видов транспорта.
Позже Госавтоинспекция сообщила, что движение было восстановлено по одной полосе.
Мероприятие для возрастной категории 18+
В результате столкновения движение в сторону Екатеринбурга было полностью перекрыто для всех видов транспорта.
Позже Госавтоинспекция сообщила, что движение было восстановлено по одной полосе.
Мероприятие для возрастной категории 18+
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