На трассе М-12 под Ревдой ограничивали движение из-за ДТП с грузовиками

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Госавтоинспекция Свердловской области сообщила о временном ограничении движения на 312 км автодороги М-12 «Восток» в районе Ревды в направлении Екатеринбурга. Причиной стало дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля и двух легковых машин.В результате столкновения движение в сторону Екатеринбурга было полностью перекрыто для всех видов транспорта.Позже Госавтоинспекция сообщила, что движение было восстановлено по одной полосе.Мероприятие для возрастной категории 18+