Возрастное ограничение 18+

Иск о национализации части имущества крупного екатеринбургского застройщика поступил в суд

«Атомстройкомплекс» пока не комментирует претензии Генпрокуратуры

16.48 Четверг, 19 февраля 2026
Фото: Вечерние ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Иск заместителя генпрокурора России к уральскому девелоперу «Атомстройкомплекс»поступило в Верх-Исетский суд Екатеринбурга.

Ответчиками значатся АО «Корпорация "Атомстройкомплекс"», ООО «Компания "Атомстройкомплекс"», ООО «Специализированный застройщик "Южный берег"» и 11 физических лиц. Бенефициары компании (главным считается Валерий Ананьев) среди ответчиков не значатся.


Скриншот с сайта Верх-Исетского суда

В рамках обеспечительных мер по иску выданы исполнительные листы, заблокированы банковские счета.

Судя по списку ответчиков, обратить в доход государства планируют земли в Среднеуральске – об этом свидетельствуют наименование юрлица-спецзастройщика и наличие в числе ответчиков бывшего вице-мэра города (некоторое время исполнявшего обязанности главы Среднеуральска) Александра Астахова и членов его семьи.

История с землями в городе-спутнике Екатеринбурга развивалась более 15 лет назад. В своё время при процедуре отчуждения из муниципальной собственности земель на берегу Исетского озера, определённых для реализации девелоперского проекта, в техническое задание для оценщиков были внесены заведомо ложные сведения, и земли были приватизированы по заниженной цене. Астахов в 2016 году был приговорён за это к 5 годам колонии.

В приговоре 2016 года наименование «Атомстройкомплекса» (который на тот момент занимал гораздо большую долю на строительном рынке Свердловской области, чем сейчас) уже фигурировало, но не на этапе незаконного отчуждения, а на стадии последующего приобретения имущества (изначально арендатором земельных участков был другой крупный екатеринбургский застройщик – «Форум групп»). Вероятно, сейчас Генпрокуратура решила ещё раз проверить обстоятельства, а главное, последствия тех сделок.

На рубеже 2000-х – 2010 годов «Атомстройкомлекс» был крупнейшим застройщиком Екатеринбурга, у компании за эти годы была выстроена развитая сеть предприятий по производству стройматериалов, добыче минералов и другие производства.

В самой компании претензии Генпрокуратуры прокомментировать отказались.

Обновлено 21.56. В пресс-службе Атомстройкомплекса прокомментировали Вечерним ведомостям иск Генпрокуратуры.

Мероприятие для возрастной категории 18+

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Валерий Евграфов © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
В «Атомстройкомплексе» прокомментировали иск Генпрокуратуры о национализации
19 февраля 2026
Кошелёк экс-инспектора МЧС изрядно облегчат по итогам судебного процесса
12 февраля 2026
Фигурантам дела о хищении субсидий через «Облкоммунэнерго» продлили меру пресечения
13 февраля 2026
В Среднеуральске расследуют дело из-за возможного сноса 500 домов по генплану
15 февраля 2026

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Рейдерским захватом пытаются выставить в Невьянске попытки предпринимателя защитить свои имущественные права

Рассказываем, как в борьбе за помещения у уральца сначала забрали свободу, а теперь пытаются отобрать и бизнес
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
21:50 В «Атомстройкомплексе» прокомментировали иск Генпрокуратуры о национализации
21:03 Таможенники Кольцово задержали пассажира с семью килограммами насвая
20:36 Жители Екатеринбурга совершают в онлайне в среднем около семи покупок в месяц
20:09 Детскую больницу Новолялинского округа отремонтировали после вмешательства прокуратуры
19:25 Собачку из Сысерти могут выбросить на улицу
18:46 На Широкой Масленице в парке Маяковского развернётся настоящая русская ярмарка
18:19 В саду Казанцева отметят день рождения создателя
17:48 Врачи ТЦМК вместе с коллегами из Ревды спасли женщину с тяжёлой ЧМТ
17:18 Экс-директору регоператора «Экосервис» Распоповой вынесли приговор
16:33 В Екатеринбурге начали судить новоуральца, обвиняемого в убийстве сына
15:57 В Екатеринбурге за рулём Hyundai Solaris скончался 77-летний мужчина
15:39 Екатеринбургское предприятие выплатило зарплаты на 1,5 миллиона рублей после прокурорского нагоняя
15:23 Дело о гибели подростка во время занятий в бассейне Полевского вернули прокурору
14:25 В Лесном осудили четырёх молодых людей за обман на портале для поиска попутчиков
13:09 В Екатеринбурге до 10 мая будут закрывать движение по мосту на Комсомольской
12:05 В Каменске-Уральском возбудили уголовное дело после жалоб родителей на поставщика школьного питания
11:09 Первый в 2026 году лесной пожар потушили в Свердловской области
10:58 В Екатеринбурге на месяц закрыли пищеблок музыкальной школы-колледжа
10:41 В Екатеринбурге подростки выстрелили в мужчину из сигнальной ракетницы
10:18 В Верхней Салде таксист и его пожилая пассажирка получили штрафы за обоюдные оскорбления
10:04 «Урок цифры» от Авито знакомит школьников с миром больших данных
09:33 Подросток на мопеде врезался в Chevrolet в Камышлове
09:23 Доля женских резюме в Свердловской области в IT-сфере достигла 40%
21:29 В Екатеринбургском зоопарке выбирают Зоо-Мистера 2026 года
20:52 Жители Екатеринбурга назвали самые привлекательные качества в потенциальном партнёре
20:12 Забившие оппонента табуретом преступники признаны виновными в Серовском суде
Все новости Свердловской области
23:38 В Верховном Суде заявили, что управляющие компании должны полностью возмещать ущерб за плохие услуги
18:32 До 8 марта на Авито будет идти «Хватамба»
16:18 Эксперты Авито рассказали о тенденциях рынка сельхозтехники на выставке AGRAVIA-2026
14:09 Авито продлил срок приёма заявок в «ПредприниМаму»
13:30 На Авито нашли работу для смешариков
17:34 Предприниматели поделились формулами успеха в подкасте «Решено» от Авито
16:34 Авито и «Ёлки 12» запустили проект в поддержку пожилых людей
14:09 Количество заказов с доставкой на Авито за год выросло на 30%
17:07 «Авито Авто»: ИИ меняет автобизнес, 85% ищут машины онлайн
17:18 88% российских юристов используют ИИ в работе
16:30 Для мам-предпринимательниц запустили бесплатную программу «ПредприниМама»
12:54 Зимние холода увеличили продажи пауэрбанков на треть
17:12 Авито Работа провела сессию «Рабочий – класс!» на Всероссийском кадровом форуме
17:03 «Зумеры» стали чаще выбирать рабочие специальности
13:56 «Авито Авто» и звезда «Тачки на прокачку» Xzibit обновляют легендарную «Волгу»
15:38 Россияне потратили свыше 11 млрд рублей на онлайн-распродаже
16:30 «Авито» вводит систему верификации приютов и зооволонтеров
13:01 Авито присоединилась к российскому Альянсу в сфере искусственного интеллекта
11:47 На Авито Авто внедрили автоматическое распознавание госномеров при подаче объявлений
10:10 Спрос на специалистов с навыками ИИ в России вырос почти вдвое
11:28 Сергей Пустыльник назначен старшим директором по операциям, Центра клиентского серивиса и логистики Авито
14:23 Авито Услуги и партнёры объявили о старте просветительской инициативы «Безопасный ремонт»
14:53 Авито запустил подкаст с практическими советами для предпринимателей
15:29 Авито запустил кампанию о защите персональных данных «Дом для данных»
12:48 В Москве обсудили тренды и технологии авторынка на конференции «Авито Авто»
16:44 Авито запустили нейросети для оценки автомобилей в «Гараже»
Все новости России и мира
21:50 В «Атомстройкомплексе» прокомментировали иск Генпрокуратуры о национализации
21:03 Таможенники Кольцово задержали пассажира с семью килограммами насвая
20:36 Жители Екатеринбурга совершают в онлайне в среднем около семи покупок в месяц
20:09 Детскую больницу Новолялинского округа отремонтировали после вмешательства прокуратуры
19:25 Собачку из Сысерти могут выбросить на улицу
18:46 На Широкой Масленице в парке Маяковского развернётся настоящая русская ярмарка
18:19 В саду Казанцева отметят день рождения создателя
17:48 Врачи ТЦМК вместе с коллегами из Ревды спасли женщину с тяжёлой ЧМТ
17:18 Экс-директору регоператора «Экосервис» Распоповой вынесли приговор
16:33 В Екатеринбурге начали судить новоуральца, обвиняемого в убийстве сына
15:57 В Екатеринбурге за рулём Hyundai Solaris скончался 77-летний мужчина
15:39 Екатеринбургское предприятие выплатило зарплаты на 1,5 миллиона рублей после прокурорского нагоняя
15:23 Дело о гибели подростка во время занятий в бассейне Полевского вернули прокурору
14:25 В Лесном осудили четырёх молодых людей за обман на портале для поиска попутчиков
13:09 В Екатеринбурге до 10 мая будут закрывать движение по мосту на Комсомольской
12:05 В Каменске-Уральском возбудили уголовное дело после жалоб родителей на поставщика школьного питания
11:09 Первый в 2026 году лесной пожар потушили в Свердловской области
10:58 В Екатеринбурге на месяц закрыли пищеблок музыкальной школы-колледжа
10:41 В Екатеринбурге подростки выстрелили в мужчину из сигнальной ракетницы
10:18 В Верхней Салде таксист и его пожилая пассажирка получили штрафы за обоюдные оскорбления
10:04 «Урок цифры» от Авито знакомит школьников с миром больших данных
09:33 Подросток на мопеде врезался в Chevrolet в Камышлове
09:23 Доля женских резюме в Свердловской области в IT-сфере достигла 40%
21:29 В Екатеринбургском зоопарке выбирают Зоо-Мистера 2026 года
20:52 Жители Екатеринбурга назвали самые привлекательные качества в потенциальном партнёре
20:12 Забившие оппонента табуретом преступники признаны виновными в Серовском суде
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK