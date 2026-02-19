Возрастное ограничение 18+
Иск о национализации части имущества крупного екатеринбургского застройщика поступил в суд
«Атомстройкомплекс» пока не комментирует претензии Генпрокуратуры
Фото: Вечерние ведомости
Иск заместителя генпрокурора России к уральскому девелоперу «Атомстройкомплекс»поступило в Верх-Исетский суд Екатеринбурга.
Ответчиками значатся АО «Корпорация "Атомстройкомплекс"», ООО «Компания "Атомстройкомплекс"», ООО «Специализированный застройщик "Южный берег"» и 11 физических лиц. Бенефициары компании (главным считается Валерий Ананьев) среди ответчиков не значатся.
В рамках обеспечительных мер по иску выданы исполнительные листы, заблокированы банковские счета.
Судя по списку ответчиков, обратить в доход государства планируют земли в Среднеуральске – об этом свидетельствуют наименование юрлица-спецзастройщика и наличие в числе ответчиков бывшего вице-мэра города (некоторое время исполнявшего обязанности главы Среднеуральска) Александра Астахова и членов его семьи.
История с землями в городе-спутнике Екатеринбурга развивалась более 15 лет назад. В своё время при процедуре отчуждения из муниципальной собственности земель на берегу Исетского озера, определённых для реализации девелоперского проекта, в техническое задание для оценщиков были внесены заведомо ложные сведения, и земли были приватизированы по заниженной цене. Астахов в 2016 году был приговорён за это к 5 годам колонии.
В приговоре 2016 года наименование «Атомстройкомплекса» (который на тот момент занимал гораздо большую долю на строительном рынке Свердловской области, чем сейчас) уже фигурировало, но не на этапе незаконного отчуждения, а на стадии последующего приобретения имущества (изначально арендатором земельных участков был другой крупный екатеринбургский застройщик – «Форум групп»). Вероятно, сейчас Генпрокуратура решила ещё раз проверить обстоятельства, а главное, последствия тех сделок.
На рубеже 2000-х – 2010 годов «Атомстройкомлекс» был крупнейшим застройщиком Екатеринбурга, у компании за эти годы была выстроена развитая сеть предприятий по производству стройматериалов, добыче минералов и другие производства.
В самой компании претензии Генпрокуратуры прокомментировать отказались.
Обновлено 21.56. В пресс-службе Атомстройкомплекса прокомментировали Вечерним ведомостям иск Генпрокуратуры.
Обновлено 21.56. В пресс-службе Атомстройкомплекса прокомментировали Вечерним ведомостям иск Генпрокуратуры.
