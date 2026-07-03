В Екатеринбурге задержали подозреваемого в краже шкафа с сигаретами

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Полицейские Екатеринбурга раскрыли кражу из продуктового магазина на улице Крестьянского, 25а. Как сообщил отдел по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, сообщение о проникновении в торговую точку поступило ранним утром 2 июня.По предварительным данным, двое мужчин взломали входную дверь магазина и похитили шкаф с табачными изделиями. Они вынесли его на улицу и попытались погрузить в автомобиль, однако завершить задуманное не смогли. Подозреваемых спугнули сотрудники частного охранного предприятия, прибывшие на место происшествия.Одного из мужчин охранники задержали и передали прибывшим полицейским. Им оказался ранее судимый житель Свердловской области 1997 года рождения. Сотрудники уголовного розыска также установили личность второго подозреваемого, 27-летнего мужчины. Сейчас он находится в розыске.В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ, «Кража, совершенная группой лиц».Мероприятие для возрастной категории 18+