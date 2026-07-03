Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге задержали подозреваемого в краже шкафа с сигаретами
Фото: отдел по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу
Полицейские Екатеринбурга раскрыли кражу из продуктового магазина на улице Крестьянского, 25а. Как сообщил отдел по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, сообщение о проникновении в торговую точку поступило ранним утром 2 июня.
По предварительным данным, двое мужчин взломали входную дверь магазина и похитили шкаф с табачными изделиями. Они вынесли его на улицу и попытались погрузить в автомобиль, однако завершить задуманное не смогли. Подозреваемых спугнули сотрудники частного охранного предприятия, прибывшие на место происшествия.
Одного из мужчин охранники задержали и передали прибывшим полицейским. Им оказался ранее судимый житель Свердловской области 1997 года рождения. Сотрудники уголовного розыска также установили личность второго подозреваемого, 27-летнего мужчины. Сейчас он находится в розыске.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ, «Кража, совершенная группой лиц».
Мероприятие для возрастной категории 18+
По предварительным данным, двое мужчин взломали входную дверь магазина и похитили шкаф с табачными изделиями. Они вынесли его на улицу и попытались погрузить в автомобиль, однако завершить задуманное не смогли. Подозреваемых спугнули сотрудники частного охранного предприятия, прибывшие на место происшествия.
Одного из мужчин охранники задержали и передали прибывшим полицейским. Им оказался ранее судимый житель Свердловской области 1997 года рождения. Сотрудники уголовного розыска также установили личность второго подозреваемого, 27-летнего мужчины. Сейчас он находится в розыске.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ, «Кража, совершенная группой лиц».
Мероприятие для возрастной категории 18+
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