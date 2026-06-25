Екатеринбургская Red Pepper Film завершила съёмки короткометражного фильма об истории со скелетом слона

— рассказал Соснин.

«Артемия мы давно знали как документалиста, который рассказывал трогательные реальные истории жителей Екатеринбурга. Было понятно, что ему нравится наблюдать за жизнью и показывать её такой, какая она есть. Так, и его «Муха» основана на одной из историй из жизни нашего города, такие сюжеты снимать всегда интереснее для нас. Поэтому Red Pepper Film всегда с радостью помогаем молодым авторам, которые хотят развивать, снимать в регионах и на Урале, в том числе»,