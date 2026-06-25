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Екатеринбургская Red Pepper Film завершила съёмки короткометражного фильма об истории со скелетом слона
Фото: Red Pepper Film
Екатеринбургская команда Red Pepper Film сообщила о завершении съёмок дебютного короткометражного фильма режиссёра Артемия Захарова «Муха».
По сюжету фильма наивный репортер, одержимый слухами о пропавшем слоне, начинает собственное расследование. В основу картины легла городская байка о появлении скелета слона в Екатеринбурге.
Креативным продюсером фильма выступил Иван Соснин, директор Red Pepper Film. По его словам, команда давно знала Захарова как документалиста, который работал с реальными историями жителей Екатеринбурга.
Сам Артемий Захаров рассказал, что смысловым и визуальным «миром» фильма стала журналистика — его первая профессия.
По словам Захарова, он ведёт заметки, куда записывает истории, которые встречались ему в работе, но не становились репортажами или документальными фильмами. Одной из таких историй стала байка о скелете слона.
«Эта удивительная история с детективным сюжетом и легла в основу картины “Муха”», — пояснил режиссёр.
Оператор фильма — Всеволод Ледовский. Продюсерами выступили Яна Шмайлова, Ангелина Карамушко и Марк Черный. Главные роли исполнили Александр Яценко и Тимофей Петров.
Дату премьеры и площадку, на которой можно будет посмотреть картину, создатели пока не объявили. Мероприятие для возрастной категории 18+
По сюжету фильма наивный репортер, одержимый слухами о пропавшем слоне, начинает собственное расследование. В основу картины легла городская байка о появлении скелета слона в Екатеринбурге.
Креативным продюсером фильма выступил Иван Соснин, директор Red Pepper Film. По его словам, команда давно знала Захарова как документалиста, который работал с реальными историями жителей Екатеринбурга.
«Артемия мы давно знали как документалиста, который рассказывал трогательные реальные истории жителей Екатеринбурга. Было понятно, что ему нравится наблюдать за жизнью и показывать её такой, какая она есть. Так, и его «Муха» основана на одной из историй из жизни нашего города, такие сюжеты снимать всегда интереснее для нас. Поэтому Red Pepper Film всегда с радостью помогаем молодым авторам, которые хотят развивать, снимать в регионах и на Урале, в том числе»,
— рассказал Соснин.
Сам Артемий Захаров рассказал, что смысловым и визуальным «миром» фильма стала журналистика — его первая профессия.
«Говорят, чтобы не наступить на грабли в дебюте, нужно снимать и рассказывать о том, о чем ты сам знаешь не понаслышке. Поэтому смысловым и визуальным «миром» фильма стала журналистика — моя первая профессия. Как и главный герой, я тоже был юным практикантом, сталкивался с суровыми редакторами, приукрашивал истории и сталкивался с вопросом ответственности профессии»,
— отметил режиссёр.
По словам Захарова, он ведёт заметки, куда записывает истории, которые встречались ему в работе, но не становились репортажами или документальными фильмами. Одной из таких историй стала байка о скелете слона.
«Эта удивительная история с детективным сюжетом и легла в основу картины “Муха”», — пояснил режиссёр.
Оператор фильма — Всеволод Ледовский. Продюсерами выступили Яна Шмайлова, Ангелина Карамушко и Марк Черный. Главные роли исполнили Александр Яценко и Тимофей Петров.
Дату премьеры и площадку, на которой можно будет посмотреть картину, создатели пока не объявили. Мероприятие для возрастной категории 18+
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