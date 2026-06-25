Возрастное ограничение 18+

Екатеринбургская Red Pepper Film завершила съёмки короткометражного фильма об истории со скелетом слона

20.50 Суббота, 4 июля 2026
Фото: Red Pepper Film
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Екатеринбургская команда Red Pepper Film сообщила о завершении съёмок дебютного короткометражного фильма режиссёра Артемия Захарова «Муха».

По сюжету фильма наивный репортер, одержимый слухами о пропавшем слоне, начинает собственное расследование. В основу картины легла городская байка о появлении скелета слона в Екатеринбурге.

Креативным продюсером фильма выступил Иван Соснин, директор Red Pepper Film. По его словам, команда давно знала Захарова как документалиста, который работал с реальными историями жителей Екатеринбурга.

«Артемия мы давно знали как документалиста, который рассказывал трогательные реальные истории жителей Екатеринбурга. Было понятно, что ему нравится наблюдать за жизнью и показывать её такой, какая она есть. Так, и его «Муха» основана на одной из историй из жизни нашего города, такие сюжеты снимать всегда интереснее для нас. Поэтому Red Pepper Film всегда с радостью помогаем молодым авторам, которые хотят развивать, снимать в регионах и на Урале, в том числе»,

— рассказал Соснин.


Сам Артемий Захаров рассказал, что смысловым и визуальным «миром» фильма стала журналистика — его первая профессия.
«Говорят, чтобы не наступить на грабли в дебюте, нужно снимать и рассказывать о том, о чем ты сам знаешь не понаслышке. Поэтому смысловым и визуальным «миром» фильма стала журналистика — моя первая профессия. Как и главный герой, я тоже был юным практикантом, сталкивался с суровыми редакторами, приукрашивал истории и сталкивался с вопросом ответственности профессии»,

— отметил режиссёр.


По словам Захарова, он ведёт заметки, куда записывает истории, которые встречались ему в работе, но не становились репортажами или документальными фильмами. Одной из таких историй стала байка о скелете слона.

«Эта удивительная история с детективным сюжетом и легла в основу картины “Муха”», — пояснил режиссёр.

Оператор фильма — Всеволод Ледовский. Продюсерами выступили Яна Шмайлова, Ангелина Карамушко и Марк Черный. Главные роли исполнили Александр Яценко и Тимофей Петров.

Дату премьеры и площадку, на которой можно будет посмотреть картину, создатели пока не объявили.

Мероприятие для возрастной категории 18+

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Алина Иванова © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
Культовый фильм Нолана покажут в Ельцин-центре
25 июня 2026
Полную версию культового фильма Тарантино екатеринбуржцы увидят на большом экране
30 июня 2026
Антицензурная экскурсия в Ельцин-центре закончится показом «полочного» фильма
03 июля 2026
36% жителей Екатеринбурга покупали товары и услуги по совету ИИ
02 июля 2026

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Мэрия Екатеринбурга выставила на обсуждение пятилетнюю программу развития общественного транспорта

Горожанам предлагают внести замечания и предложения к программе стоимостью более 80 млрд рублей
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
20:50 Екатеринбургская Red Pepper Film завершила съёмки короткометражного фильма об истории со скелетом слона
20:35 После 23 лет нахождения в должности Григорий Иванов уходит с поста президента «Урала»
19:55 Родители в УрФО тратят на детские товары в среднем 10 тысяч рублей в месяц
19:30 Новый арт-объект в виде знака появился в Свердловской области
18:59 В Свердловской области уровень воды постепенно снижается после паводка
18:57 «Новые люди» утвердили список кандидатов на выборы в Свердловской области
17:57 Екатеринбургского электрика, стрелявшего из рогатки по автобусам, поместили в СИЗО
17:40 Свердловские власти отказали безвозмездно предоставлять ВООПИиК деревянные особняки купцов Лебедева и Панова — их продадут на аукционе
15:20 В Свердловской области за сутки подтопило жилые дома, участки и мост
15:11 В Свердловской области пять подростков осудили по террористической статье
14:47 У аэропорта Кольцово начались дорожно-строительные работы
13:50 В Свердловской области на три дня объявили предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях
12:11 В Свердловской области четвертый день ищут пропавшую 17-летнюю девушку
11:48 В Березовском пожар площадью 2 «квадрата» закончился спасением пяти человек
11:37 Спасатели пришли на помощь около сотни туристов во время сплава на реке Реж
21:58 Суд в Екатеринбурге обязал туроператора выплатить туристу почти 100 тысяч рублей
20:44 В Екатеринбурге на сутки изменят маршруты десяти автобусов из-за аварии на водопроводе
20:37 В Талице женщина осуждена за убийство сожителя
19:48 В деятельности екатеринбургского «АВИАТЕХа» обнаружены нарушения
19:14 В новом квартале Екатеринбурга обещают построить детсады и школы
19:12 Антицензурная экскурсия в Ельцин-центре закончится показом «полочного» фильма
16:51 В Екатеринбурге из-за ремонта путей изменят маршруты четырех трамваев и двух троллейбусов
16:26 Техуниверситет УГМК выпустил 149 студентов, 28 из них — с отличием
16:05 В УрГЮУ соберутся выпускники юринститута 1976 года — среди них Юрий Чайка
15:37 В Екатеринбурге электрика обвинили в стрельбе по автобусам и машинам с улицы Лучистой
15:15 Водителя Infiniti арестовали по делу о ДТП с четырьмя погибшими в Каменске-Уральском
Все новости Свердловской области
12:03 В Пироговском университете рассказали, как стресс меняет внешность
11:57 Ученые из Перми нашли способ повысить прочность асфальта на 40%
19:46 Авито Путешествия запустили систему рекомендаций для арендодателей жилья
15:33 Ключевая ставка в России снижена до 14,25%
21:00 ЦБ опроверг слухи об обязательных зарплатах в цифровых рублях
16:46 На встрече с Путиным премьер Малайзии поднял вопрос об установлении прямого авиасообщения с российскими городами
12:33 РЖД усилили контроль за доставкой топлива в регионы
14:38 Путин назначил выборы в Госдуму на 20 сентября
14:32 ЦБ выпустит коллекционный набор монет номиналом от копейки до 10 рублей
13:42 Jetour X70PLUS разрешат использовать в качестве такси в России
13:32 Российский рынок акций начал торги ростом
13:26 Глава SOKOLOV спрогнозировал рост доли маркетплейсов на ювелирном рынке до 40%
12:47 Глава Гознака объяснил рост спроса россиян на наличные в 2026 году
11:58 Поставки российского газа в Турцию сократились на 6% с начала года
11:36 «Дискотека Авария» стала самой желанной группой на российских свадьбах
13:40 ФСБ заявила о раскрытии схемы с акциями российских компаний на 7 млрд рублей
12:04 В Омской области намерены полностью запретить продажу вейпов с 1 сентября
12:00 Юные спортсмены из России завоевали пять золотых медалей на чемпионате мира по фитнесу
17:19 Путин, Мишустин, Володин и Мантуров поздравили россиян с Днём России
16:37 Болгария вновь сделала исключение из санкций ЕС ради работы АЭС «Козлодуй»
16:31 В Азербайджане произошло землетрясение магнитудой более 5
15:34 Спрос на автомобили с пробегом у дилеров за год вырос на 15%
17:01 В России могут запустить новую пенсионную программу с господдержкой
16:44 Спрос на рабочих специалистов в России вырос на 62% с начала года
15:18 В МТС запустили перевод на татарский язык в реальном времени во время онлайн-встреч
12:05 Дмитриев рассказал, что европейские компании подают сигналы о возвращении в Россию
Все новости России и мира
20:50 Екатеринбургская Red Pepper Film завершила съёмки короткометражного фильма об истории со скелетом слона
20:35 После 23 лет нахождения в должности Григорий Иванов уходит с поста президента «Урала»
19:55 Родители в УрФО тратят на детские товары в среднем 10 тысяч рублей в месяц
19:30 Новый арт-объект в виде знака появился в Свердловской области
18:59 В Свердловской области уровень воды постепенно снижается после паводка
18:57 «Новые люди» утвердили список кандидатов на выборы в Свердловской области
17:57 Екатеринбургского электрика, стрелявшего из рогатки по автобусам, поместили в СИЗО
17:40 Свердловские власти отказали безвозмездно предоставлять ВООПИиК деревянные особняки купцов Лебедева и Панова — их продадут на аукционе
15:20 В Свердловской области за сутки подтопило жилые дома, участки и мост
15:11 В Свердловской области пять подростков осудили по террористической статье
14:47 У аэропорта Кольцово начались дорожно-строительные работы
13:50 В Свердловской области на три дня объявили предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях
12:11 В Свердловской области четвертый день ищут пропавшую 17-летнюю девушку
11:48 В Березовском пожар площадью 2 «квадрата» закончился спасением пяти человек
11:37 Спасатели пришли на помощь около сотни туристов во время сплава на реке Реж
21:58 Суд в Екатеринбурге обязал туроператора выплатить туристу почти 100 тысяч рублей
20:44 В Екатеринбурге на сутки изменят маршруты десяти автобусов из-за аварии на водопроводе
20:37 В Талице женщина осуждена за убийство сожителя
19:48 В деятельности екатеринбургского «АВИАТЕХа» обнаружены нарушения
19:14 В новом квартале Екатеринбурга обещают построить детсады и школы
19:12 Антицензурная экскурсия в Ельцин-центре закончится показом «полочного» фильма
16:51 В Екатеринбурге из-за ремонта путей изменят маршруты четырех трамваев и двух троллейбусов
16:26 Техуниверситет УГМК выпустил 149 студентов, 28 из них — с отличием
16:05 В УрГЮУ соберутся выпускники юринститута 1976 года — среди них Юрий Чайка
15:37 В Екатеринбурге электрика обвинили в стрельбе по автобусам и машинам с улицы Лучистой
15:15 Водителя Infiniti арестовали по делу о ДТП с четырьмя погибшими в Каменске-Уральском
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK