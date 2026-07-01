Возрастное ограничение 18+
В Нижнем Тагиле газораспределительную организацию обязали завершить догазификацию
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Жительница Нижнего Тагила через суд обязала газораспределительную организацию подключить её дом к газовым сетям.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, сделать это должны были ещё до конца 2024 года. В январе 2023 года собственница заключила договор на подключение, но за два года к работам не приступили. Стороны подписали дополнительное соглашение, продлившее договор ещё на 200 календарных дней, но газораспределительные сети до дома женщины так и не проложили.
В итоге хозяйка обратилась в суд. В суде представитель ответчика пояснил, что задержка возникла из-за подрядчика, который не приступил к работам, и сообщил, что договор с ним расторгли и заключили с другой подрядной организацией. Также ответчик указал на неготовность внутренних сетей со стороны собственницы.
Суд эти доводы отклонил, отметив, что отсутствие внутреннего обустройства не препятствует строительству уличного газопровода до границы участка и что в случае необходимости труба может быть заглушена до момента готовности заявителя. В итоге суд обязал газораспределительную организацию завершить строительство сети до точки подключения и уведомить собственника о создании технической возможности присоединения.
В пользу заявительницы взыскана моральная компенсация в размере 1 тысячи рублей. Также суд установил неустойку: 500 рублей за каждый день просрочки, начиная с даты истечения срока для добровольного исполнения и до фактического исполнения обязательств.
Решение ещё может быть обжаловано. Мероприятие для возрастной категории 18+
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, сделать это должны были ещё до конца 2024 года. В январе 2023 года собственница заключила договор на подключение, но за два года к работам не приступили. Стороны подписали дополнительное соглашение, продлившее договор ещё на 200 календарных дней, но газораспределительные сети до дома женщины так и не проложили.
В итоге хозяйка обратилась в суд. В суде представитель ответчика пояснил, что задержка возникла из-за подрядчика, который не приступил к работам, и сообщил, что договор с ним расторгли и заключили с другой подрядной организацией. Также ответчик указал на неготовность внутренних сетей со стороны собственницы.
Суд эти доводы отклонил, отметив, что отсутствие внутреннего обустройства не препятствует строительству уличного газопровода до границы участка и что в случае необходимости труба может быть заглушена до момента готовности заявителя. В итоге суд обязал газораспределительную организацию завершить строительство сети до точки подключения и уведомить собственника о создании технической возможности присоединения.
В пользу заявительницы взыскана моральная компенсация в размере 1 тысячи рублей. Также суд установил неустойку: 500 рублей за каждый день просрочки, начиная с даты истечения срока для добровольного исполнения и до фактического исполнения обязательств.
Решение ещё может быть обжаловано. Мероприятие для возрастной категории 18+
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