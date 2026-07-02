Возрастное ограничение 18+
Свердловские власти отказали безвозмездно предоставлять ВООПИиК деревянные особняки купцов Лебедева и Панова — их продадут на аукционе
Фото: Вечерние ведомости
Ранее писали, что свердловское отделение ВООПИиК предложило губернатору Денису Паслеру программу спасения деревянного зодчества Екатеринбурга и попросило в безвозмездное пользование два заброшенных особняка.
Однако власти Свердловской области отказались предоставлять особняки, рассказали в отделении ВООПИиК.
Сейчас бывшие дома Панова (улица Сакко и Ванцетти, 23) и Лебедева (Сакко и Ванцетти, 25) закреплены на праве оперативного управления за Свердловским областным краеведческим музеем имени Клера. Однако в ближайшее время их у музея изымут, сообщили в МУГИСО. Сам музей и областное министерство культуры уже дали на это согласие.
Общественникам ВООПИиК предлагают поучаствовать в аукционе на приобретение зданий и земельных участков под ними на общих условиях.
«В случае заинтересованности организации в приобретении Имущества, возможно участие в аукционе по продаже Объектов, ориентировочный срок проведения торгов – 3 квартал 2026 года»,
— ответил замглавы МУГИСО Дмитрий Савин.
В министерстве сослались на поручение Путина:
«Правительством Свердловской области принимаются исчерпывающие меры для исполнения Поручения Президента РФ по выявлению неиспользуемых ОКН, в отношении которых имеется решение уполномоченного органа охраны ОКН об отнесении последних к объектам, находящимся в неудовлетворительном состоянии, и требующих проведения работ по их сохранению, и оперативной подготовке к передаче таких объектов потенциальным инвесторам»,
— заявил Савин.
Ранее в Екатеринбурге были примеры, когда общественниками передавали памятник архитектуры в безвозмездное пользование — арх-группа «Подельники» 14 лет занималась сохранением Белой башни на Уралмаше. Мероприятие для возрастной категории 18+
Однако власти Свердловской области отказались предоставлять особняки, рассказали в отделении ВООПИиК.
Сейчас бывшие дома Панова (улица Сакко и Ванцетти, 23) и Лебедева (Сакко и Ванцетти, 25) закреплены на праве оперативного управления за Свердловским областным краеведческим музеем имени Клера. Однако в ближайшее время их у музея изымут, сообщили в МУГИСО. Сам музей и областное министерство культуры уже дали на это согласие.
Общественникам ВООПИиК предлагают поучаствовать в аукционе на приобретение зданий и земельных участков под ними на общих условиях.
«В случае заинтересованности организации в приобретении Имущества, возможно участие в аукционе по продаже Объектов, ориентировочный срок проведения торгов – 3 квартал 2026 года»,
— ответил замглавы МУГИСО Дмитрий Савин.
В министерстве сослались на поручение Путина:
«Правительством Свердловской области принимаются исчерпывающие меры для исполнения Поручения Президента РФ по выявлению неиспользуемых ОКН, в отношении которых имеется решение уполномоченного органа охраны ОКН об отнесении последних к объектам, находящимся в неудовлетворительном состоянии, и требующих проведения работ по их сохранению, и оперативной подготовке к передаче таких объектов потенциальным инвесторам»,
— заявил Савин.
Ранее в Екатеринбурге были примеры, когда общественниками передавали памятник архитектуры в безвозмездное пользование — арх-группа «Подельники» 14 лет занималась сохранением Белой башни на Уралмаше. Мероприятие для возрастной категории 18+
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