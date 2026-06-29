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Глава СК потребовал доклад по делу о состоянии дороги в Новолялинском округе
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании уголовного дела, возбужденного из-за состояния дороги между поселками Лобва и Красный Яр в Новолялинском муниципальном округе Свердловской области. Об этом сообщили в СК России.
По информации СК России, в социальных сетях жители сообщили, что дорога на протяжении длительного времени находится в неудовлетворительном состоянии. На участке отсутствует асфальтовое покрытие, грунтовое полотно размывается, образовались многочисленные ямы и колеи. Из-за этого затруднен проезд транспорта, в том числе автомобилей экстренных служб, а также возникают проблемы с доставкой продуктов.
По данному факту в следственном управлении СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления Богдану Францишко доложить о ходе и результатах расследования, а также о мерах, принимаемых для обеспечения жителей населенных пунктов качественной дорожной инфраструктурой, сообщили в СК России.
Мероприятие для возрастной категории 18+
По информации СК России, в социальных сетях жители сообщили, что дорога на протяжении длительного времени находится в неудовлетворительном состоянии. На участке отсутствует асфальтовое покрытие, грунтовое полотно размывается, образовались многочисленные ямы и колеи. Из-за этого затруднен проезд транспорта, в том числе автомобилей экстренных служб, а также возникают проблемы с доставкой продуктов.
По данному факту в следственном управлении СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления Богдану Францишко доложить о ходе и результатах расследования, а также о мерах, принимаемых для обеспечения жителей населенных пунктов качественной дорожной инфраструктурой, сообщили в СК России.
Мероприятие для возрастной категории 18+
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