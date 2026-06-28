Возрастное ограничение 18+
В Сухом Логу утонул мужчина в реке Пышма
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области в реке Пышма в Сухом Логу утонул мужчина. Как сообщили в МЧС России по Свердловской области, на месте происшествия проводятся оперативно-следственные мероприятия.
Также МЧС региона сообщило, что за прошедшие сутки произошло 10 пожаров, из них 6 зарегистрированы в жилом секторе. В ряде случаев причиной возгораний становился аварийный режим работы электрооборудования, на него пришлось 10% происшествий, еще 10% произошли из-за короткого замыкания электросетей.
Крупный пожар произошел в Верхнем Тагиле на улице Набережная, огонь повредил частный жилой дом, баню и надворные постройки на площади 146 квадратных метров. С огнем справились за 69 минут.
Мероприятие для возрастной категории 18+
Также МЧС региона сообщило, что за прошедшие сутки произошло 10 пожаров, из них 6 зарегистрированы в жилом секторе. В ряде случаев причиной возгораний становился аварийный режим работы электрооборудования, на него пришлось 10% происшествий, еще 10% произошли из-за короткого замыкания электросетей.
Крупный пожар произошел в Верхнем Тагиле на улице Набережная, огонь повредил частный жилой дом, баню и надворные постройки на площади 146 квадратных метров. С огнем справились за 69 минут.
Мероприятие для возрастной категории 18+
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