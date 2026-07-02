В Свердловской области пять подростков осудили по террористической статье





— сообщает пресс-служба СК В июле 2024 года осужденные, действуя организованной группой, за обещанные 100 тысяч рублей от злоумышленника, действующего в интересах Украины, совершили поджог оборудования для цифровой сотовой связи в Красноуральске. Также спустя несколько дней осужденные совершили попытку поджога локомотива на железнодорожной магистрали региона. Однако преступление до конца они довести не успели, так как их задержали сотрудники регионального УФСБ России. Обещанных денежных средств они не получили,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Свердловской области суд вынес приговор пяти жителям Красноуральска в возрасте от 16 до 18 лет, признанным виновными в совершении и покушении на террористический акт на объектах инфраструктуры. Об этом сообщили в Следственном комитете Российской Федерации.Действия обвиняемых, в зависимости от роли каждого, квалифицированы по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (покушение на совершение террористического акта), а также по п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (совершение террористического акта). Суд назначил наказание одному из осужденных в виде 8 лет и 6 месяцев лишения свободы, еще одному — 6 лет, остальным трем — по 8 лет. Трое несовершеннолетних будут отбывать наказание в воспитательной колонии, двое совершеннолетних направлены в исправительную колонию общего режима. Уголовное дело в отношении заказчиков выделено в отдельное производство.Мероприятие для возрастной категории 18+