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В Свердловской области пять подростков осудили по террористической статье

15.11 Суббота, 4 июля 2026
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
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В Свердловской области суд вынес приговор пяти жителям Красноуральска в возрасте от 16 до 18 лет, признанным виновными в совершении и покушении на террористический акт на объектах инфраструктуры. Об этом сообщили в Следственном комитете Российской Федерации.

В июле 2024 года осужденные, действуя организованной группой, за обещанные 100 тысяч рублей от злоумышленника, действующего в интересах Украины, совершили поджог оборудования для цифровой сотовой связи в Красноуральске. Также спустя несколько дней осужденные совершили попытку поджога локомотива на железнодорожной магистрали региона. Однако преступление до конца они довести не успели, так как их задержали сотрудники регионального УФСБ России. Обещанных денежных средств они не получили,

— сообщает пресс-служба СК


Действия обвиняемых, в зависимости от роли каждого, квалифицированы по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (покушение на совершение террористического акта), а также по п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (совершение террористического акта). Суд назначил наказание одному из осужденных в виде 8 лет и 6 месяцев лишения свободы, еще одному — 6 лет, остальным трем — по 8 лет. Трое несовершеннолетних будут отбывать наказание в воспитательной колонии, двое совершеннолетних направлены в исправительную колонию общего режима. Уголовное дело в отношении заказчиков выделено в отдельное производство.


Мероприятие для возрастной категории 18+

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости
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20:37 В Талице женщина осуждена за убийство сожителя
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16:26 Техуниверситет УГМК выпустил 149 студентов, 28 из них — с отличием
16:05 В УрГЮУ соберутся выпускники юринститута 1976 года — среди них Юрий Чайка
15:37 В Екатеринбурге электрика обвинили в стрельбе по автобусам и машинам с улицы Лучистой
15:15 Водителя Infiniti арестовали по делу о ДТП с четырьмя погибшими в Каменске-Уральском
14:59 Средняя выплата по ОСАГО за три года выросла почти на 44%
14:15 Более трети свердловчан на промышленных предприятиях работают во вредных условиях
13:51 В Новой Ляле пациентов с хронической болью в спине начали направлять на малоинвазивные операции в Серов
13:16 Свердловский облсуд отказал екатеринбуржцу в компенсации за подорожавшие iPhone
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