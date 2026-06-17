Делегации из 25 стран планируют принять участие в «Иннопроме» в Екатеринбурге

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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Официальные делегации из 25 иностранных государств планируют принять участие в международной промышленной выставке «Иннопром», которая пройдет в Екатеринбурге. Об этом сообщил министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Вячеслав Ярин.По его словам, ожидается приезд представителей стран СНГ, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Южной Америки и Африки. Национальные экспозиции на выставке представят пять государств — Индонезия, Беларусь, Кыргызстан, Казахстан и Узбекистан.Заявление прозвучало на торжественном приеме, посвященном 35-летию Министерства международных и внешнеэкономических связей Свердловской области. Ярин также сообщил, что сейчас у региона действует 39 соглашений о сотрудничестве с зарубежными партнерами из 24 государств, а до конца года власти рассчитывают подписать новые документы с Беларусью, Казахстаном, Индонезией и Мьянмой.Кроме того, министр напомнил, что осенью в Екатеринбурге состоится Международный фестиваль молодежи, который также станет одной из ключевых международных площадок региона в 2026 году. Мероприятие для возрастной категории 18+