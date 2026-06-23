Возрастное ограничение 18+
Автобусный парк Екатеринбурга обещают пополнить 140 новыми машинами
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В 2026 году для Екатеринбурга обещают закупить ещё 140 новых автобусов. Об этом сообщает губернатор Свердловской области Денис Паслер.
100 из них относятся к большому классу, 25 – к среднему, 15 – «гармошки» (особо большого класса).
100 из них относятся к большому классу, 25 – к среднему, 15 – «гармошки» (особо большого класса).
«Большая часть, 120 единиц, будет передана в ведение "Гортранса", оставшиеся 20 будут работать у частных автоперевозчиков»,Мероприятие для возрастной категории 18+
– сказал губернатор.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
16 человек «застряли» в шахтах после смерча в Кушве
23 июня 2026
23 июня 2026