В Екатеринбурге женский форум соберёт более 3 тысяч участников

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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IV Уральский форум женщин «Создавая жизнь» пройдёт в Екатеринбурге 17 июля. Как сообщает департамент информационной политики Свердловской области, участие в нём примут более 3 тысяч человек — эксперты, предприниматели, врачи, спортсменки, общественники, представители власти, родительских и профессиональных сообществ.Форум будет идти сразу на девяти площадках города – Ельцин Центр, «Екатеринбург Арена», Законодательное собрание Свердловской области, библиотека имени Белинского, Детская филармония и «Кванториум РЖД».Отмечается, что программу разделили на девять тематических треков. Участники будут обсуждать здоровье и долголетие, семью, материнство, спорт, женские сообщества, политику и профессиональную реализацию женщин. Также в программе заявлены дискуссии, мастер-классы, открытые интервью, нетворкинг, маркет локальных проектов и поиск наставников. Мероприятие для возрастной категории 18+