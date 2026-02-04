Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге изменятся правила оплаты парковки
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге с 9 февраля 2026 года изменятся правила оплаты парковки. Глава города Алексей Орлов подписал постановление, согласно которому оплатить парковку можно до конца дня, если водитель по каким-либо причинам не смог сделать это через паркомат.
Однако провести постоплату можно только через мобильное приложение «Горпарковки» или на сайте «Парковочное пространство Екатеринбурга». Для этого нужно указать, когда был припаркован автомобиль и когда он покинул парковку.
Также постановлением увеличено время, в течение которого можно оплатить парковку через паркоматы, с 10 до 15 минут. Мероприятие для возрастной категории 18+
«При возникновении ситуаций, вследствие которых отсутствует возможность предварительной оплаты парковки в момент нахождения транспортного средства на платной парковке, пользователям парковки доступна функция "Постоплата" до 23 часов 59 минут текущих суток»,
– говорится в документе.
