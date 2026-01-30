Бывшего проректора УрГЭУ Панова признали виновным во взяточничестве





Сегодня, 6 февраля, Ленинский районный суд вынес приговор бывшему проректору и заведующему кафедрой информационных технологий и статистики УрГЭУ Михаилу Панову. Его признали виновным по части 3 статьи 290 УК РФ («Получение взятки»).Согласно материалам дела, с декабря 2024 года по январю 2025 года проректор получал от студентов второго курса, обучающихся по направлению «информатика и вычислительная техника», взятки за зачёт по дисциплине «разработка многоуровневых приложений» и положительные оценки за экзамен по «объектно-ориентированному программированию». Студенты переводили деньги прямо на банковскую карту преподавателя.Общая сумма взяток составила 68 тысяч рублей. По решению суда её конфисковали, рассказали в ведомстве.В качестве наказания Михаилу Панову назначили 3,5 года условно с испытательным сроком на 2,5 года и штраф в размере 100 тысяч рублей. Также суд запретил ему преподавать в течение трёх лет. Мероприятие для возрастной категории 18+