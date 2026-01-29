Возрастное ограничение 18+
На пешеходном переходе в Екатеринбурге пострадал ребёнок
Фото: Госавтоинспекция Екатеринбурга
В Екатеринбурге на улице Циолковского сегодня утром случилось дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего пешехода. Ребёнка сбил микроавтобус.
Инцидент случился 6 февраля в 8.55 утра рядом с домом №57 на улице Циолковского. По предварительным данным, водитель микроавтобуса «Форд Транзит» не предоставил преимущество на регулируемом переходе. Он совершил наезд на 8-летнего мальчика, переходившего дорогу на зелёный сигнал светофора. Ребёнок получил травмы, но после осмотра медиков был отпущен домой.
За рулём автомобиля находился 81-летний житель Екатеринбурга с большим водительским стажем. Проверка не установила наличие алкоголя в организме нарушителя. Водитель пояснил, что не увидел светофор и пешеходов из-за автобуса, двигавшегося впереди.
На месте ДТП сотрудники ГИБДД провели все необходимые замеры и оформление. В отношении пенсионера составлены административные протоколы за непредоставление преимущества пешеходу и проезд на запрещающий сигнал.
