Улегшегося пьяным возле «Вечного огня» екатеринбуржца поместили в СИЗО
Фото: Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения для местного жителя, которого обвиняют в осквернении «Вечного огня» на площади Коммунаров.
Мужчине предъявили обвинение по пункту «б» части 2 статьи 243.4 УК РФ («Осквернение символа воинской славы»). Преступление, которое ему вменяют, он, как сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, совершил, находясь в состоянии алкогольного опьянения, 27 января – в День памяти блокады Ленинграда.
«Согласно версии обвинения, он лег на конструктивные части памятника, опустил в очаг металлическое изделие для обжига, после чего стал распивать алкоголь на территории мемориала»,
– рассказали в пресс-службе.
В качестве меры пресечения суд избрал для обвиняемого заключение под стражу. В СИЗО он будет оставаться до 28 марта 2026 года. Постановление пока не вступило в законную силу.
