Возрастное ограничение 18+
Mузей УрГАХУ празднует юбилей листопроковочного молота
Фото: УрГАХУ / t.me/usaaa_ru
В Музее архитектуры и дизайна УрГАХУ на этой неделе открылась выставка, приуроченная к 200-летию уникального листопроковочного молота. Этот старейший экспонат когда-то обнаружили в ходе изучения уральских заводов.
Гигантский молот изготовили в 1826 году на Нейво-Шайтанском заводе. Он многие десятилетия служил на листокатальной фабрике, работая даже в годы войны. В музейную коллекцию раритет попал в 1979 году после реставрации. Сейчас он открывает экспозицию исторических «махин» в Историческом сквере Екатеринбурга.
Двухсотлетний юбилей стал поводом для художественного осмысления индустриального наследия. Экспозицию составили два авторских фотопроекта: «Железо-Дерево-Искусство» Ольги Колбиной и «Молот. Момент» Сергея Крылова. Художники предлагают зрителям свои взгляды на тему времени и места: Ольга Колбина исследует художественный диалог фактур дерева и металла, а Сергей Крылов раскрывает объект через призму субъективного восприятия.
Выставка развёрнута вдоль фасада старинного лесосушильного цеха. Посмотреть её можно до 22 марта. Для посетителей экспозиция открыта с 11.00 до 19.00 каждый день, кроме понедельника и вторника. Мероприятие для возрастной категории 18+
Гигантский молот изготовили в 1826 году на Нейво-Шайтанском заводе. Он многие десятилетия служил на листокатальной фабрике, работая даже в годы войны. В музейную коллекцию раритет попал в 1979 году после реставрации. Сейчас он открывает экспозицию исторических «махин» в Историческом сквере Екатеринбурга.
Двухсотлетний юбилей стал поводом для художественного осмысления индустриального наследия. Экспозицию составили два авторских фотопроекта: «Железо-Дерево-Искусство» Ольги Колбиной и «Молот. Момент» Сергея Крылова. Художники предлагают зрителям свои взгляды на тему времени и места: Ольга Колбина исследует художественный диалог фактур дерева и металла, а Сергей Крылов раскрывает объект через призму субъективного восприятия.
Выставка развёрнута вдоль фасада старинного лесосушильного цеха. Посмотреть её можно до 22 марта. Для посетителей экспозиция открыта с 11.00 до 19.00 каждый день, кроме понедельника и вторника. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Екатеринбурге раскрыли убийство 2004 года
02 февраля 2026
02 февраля 2026
Екатеринбург увидит неизвестный авангард в цветоформах Клюна
04 февраля 2026
04 февраля 2026