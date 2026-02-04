Mузей УрГАХУ празднует юбилей листопроковочного молота

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Музее архитектуры и дизайна УрГАХУ на этой неделе открылась выставка, приуроченная к 200-летию уникального листопроковочного молота. Этот старейший экспонат когда-то обнаружили в ходе изучения уральских заводов.Гигантский молот изготовили в 1826 году на Нейво-Шайтанском заводе. Он многие десятилетия служил на листокатальной фабрике, работая даже в годы войны. В музейную коллекцию раритет попал в 1979 году после реставрации. Сейчас он открывает экспозицию исторических «махин» в Историческом сквере Екатеринбурга.Двухсотлетний юбилей стал поводом для художественного осмысления индустриального наследия. Экспозицию составили два авторских фотопроекта: «Железо-Дерево-Искусство» Ольги Колбиной и «Молот. Момент» Сергея Крылова. Художники предлагают зрителям свои взгляды на тему времени и места: Ольга Колбина исследует художественный диалог фактур дерева и металла, а Сергей Крылов раскрывает объект через призму субъективного восприятия.Выставка развёрнута вдоль фасада старинного лесосушильного цеха. Посмотреть её можно до 22 марта. Для посетителей экспозиция открыта с 11.00 до 19.00 каждый день, кроме понедельника и вторника. Мероприятие для возрастной категории 18+