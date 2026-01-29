Двух екатеринбуржцев отправили в колонию за нападение на верхнесалдинского полицейского





сообщили в прокуратуре Свердловской области. «С учётом тяжести совершенного преступления и личности виновных, а также позиции государственного обвинителя суд назначил обоим наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Верхней Салде к лишению свободы приговорили двух екатеринбуржцев за нападение на полицейского. Жителей уральской столицы признали виновными в применении насилия в отношении представителя власти, опасного для жизни и здоровья (по части 2 статьи 318 УК РФ).Согласно материалам дела, в мае 2025 года оперуполномоченный из отдела уголовного розыска МО МВД России «Верхнесалдинский» по борьбе с преступлениями несовершеннолетних участвовал в рейде на скупщиков банковских карт. Заметив автомобиль возле одной из верхнесалдинских школ, в котором находились двое екатеринбуржцев, он подошёл к ним и, представившись и объяснив причину своего интереса к их личностям, попросил проехать с ним в отделение для проверки.Однако ныне осуждённые отказались и стали уезжать, и, чтобы остановить их, полицейский пристегнул себя наручниками к рулю их автомобилю, из-за чего его протащило по дороге, когда один из мужчин попытался уехать. Второй мужчина в это время пытался освободить руль от наручников и оперативника. В итоге автомобиль пришлось вынужденно остановить, после чего екатеринбуржцы принялись избивать полицейского.