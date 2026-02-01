Возрастное ограничение 18+
В Свердловской области назначили нового главу КРСУ
Фото: департамент информационной политики Свердловской области
В Свердловской области назначили нового генерального директора «Корпорации развития среднего Урала». Им стал Денис Гарбузов. Такое решение принял совет директоров акционерного общества, сообщили в департаменте информационной политики региона.
Денис Гарбузов родился в 1994 году в Екатеринбурге. С отличием окончил магистратуру по профилю «Развитие территорий и девелопмент недвижимости» в УрФУ. С 2017 года занимал руководящие посты в структурах ОЭЗ «Алабуга», а с августа 2025 года работал заместителем министра экономики и территориального развития Свердловской области на должности директора департамента управления проектами.
Андрею Мисюре, возглавлявшему АО «Корпорация развития Среднего Урала», в ближайшее время будет предложена управленческая позиция в структурах правительства области, сообщили в ДИПе.
Денис Гарбузов родился в 1994 году в Екатеринбурге. С отличием окончил магистратуру по профилю «Развитие территорий и девелопмент недвижимости» в УрФУ. С 2017 года занимал руководящие посты в структурах ОЭЗ «Алабуга», а с августа 2025 года работал заместителем министра экономики и территориального развития Свердловской области на должности директора департамента управления проектами.
Андрею Мисюре, возглавлявшему АО «Корпорация развития Среднего Урала», в ближайшее время будет предложена управленческая позиция в структурах правительства области, сообщили в ДИПе.
«Отметим, что за годы его работы "КРСУ" впервые показала положительную динамику по экономическим показателям»,Мероприятие для возрастной категории 18+
– подчеркнули в департаменте информполитики.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В 2026 году в Свердловской области обновят 900 домов
05 февраля 2026
05 февраля 2026