Железная дорога заплатит за гибель лося на территории Серова

Серовская транспортная прокуратура добилась возмещения вреда, причиненного животному миру Урала. Надзорные мероприятия были инициированы после гибели лося на железной дороге.Трагедия произошла в октябре 2025 года на Серовском участке Свердловской железной дороги. В процессе эксплуатации подвижного состава ОАО «Российские железные дороги» был насмерть сбит лось.Прокуратура квалифицировала подвижной состав как источник повышенной опасности. Материальный ущерб, нанесённый объектам животного мира, оценен в 80 тысяч рублей. В адрес балансодержателя железнодорожной инфраструктуры в связи с этим внесено официальное представление. Документ обязывает компанию компенсировать причиненный ущерб.Фактическое перечисление денежных средств находится на контроле транспортного прокурора. Мероприятие для возрастной категории 18+