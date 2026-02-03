Возрастное ограничение 18+
Железная дорога заплатит за гибель лося на территории Серова
Серовская транспортная прокуратура добилась возмещения вреда, причиненного животному миру Урала. Надзорные мероприятия были инициированы после гибели лося на железной дороге.
Трагедия произошла в октябре 2025 года на Серовском участке Свердловской железной дороги. В процессе эксплуатации подвижного состава ОАО «Российские железные дороги» был насмерть сбит лось.
Прокуратура квалифицировала подвижной состав как источник повышенной опасности. Материальный ущерб, нанесённый объектам животного мира, оценен в 80 тысяч рублей. В адрес балансодержателя железнодорожной инфраструктуры в связи с этим внесено официальное представление. Документ обязывает компанию компенсировать причиненный ущерб.
