Россельхознадзор не пустил в Екатеринбург грузовик с 20 тоннами лука из Казахстана
Фото: Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора
В Челябинской области на пропускном пункте «Бугристое» задержали грузовик с 20 тоннами репчатого лука из Казахстана, который везли в Екатеринбург.
Как рассказали в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора, в сопроводительных документах в графе получателя была указана фирма, которая не торгует с Казахстаном.
После отказа грузовик под контролем представителей Россельхознадзора отправили обратно в Казахстан.
«На этом основании фитосанитарный сертификат признан недействительным. Ввоз продукции в страну по недействительному ФСС невозможен»,
– пояснили в ведомстве.
