Возрастное ограничение 18+

Россельхознадзор не пустил в Екатеринбург грузовик с 20 тоннами лука из Казахстана

17.35 Суббота, 7 февраля 2026
Фото: Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
В Челябинской области на пропускном пункте «Бугристое» задержали грузовик с 20 тоннами репчатого лука из Казахстана, который везли в Екатеринбург.

Как рассказали в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора, в сопроводительных документах в графе получателя была указана фирма, которая не торгует с Казахстаном.

«На этом основании фитосанитарный сертификат признан недействительным. Ввоз продукции в страну по недействительному ФСС невозможен»,

– пояснили в ведомстве.


После отказа грузовик под контролем представителей Россельхознадзора отправили обратно в Казахстан.


Мероприятие для возрастной категории 18+

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
Свердловского производителя тушёнки уличили в продлении сроков годности
31 января 2026
Свердловский Россельхознадзор аннулировал шесть деклараций на сыр и сливочное масло
06 февраля 2026
ГИБДД поделилась подробностями пяти ДТП под Ревдой
06 февраля 2026
Россельхознадзор потребовал от первоуральского контактного зоопарка заменить покрытие стен и полов
31 января 2026

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Свердловское Минприроды узаконило новую береговую линию на месте незаконных работ застройщика Павла Дацюка

Новые границы уже внесены в Росреестр
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
17:35 Россельхознадзор не пустил в Екатеринбург грузовик с 20 тоннами лука из Казахстана
16:34 Более 20 нетрезвых водителей остановили свердловские госавтоинспекторы за день работы
16:07 Задержанным по подозрению в подготовке теракта на свердловской железной дороге продлили арест
15:27 Екатеринбурженка попала под влияние мошенников и исчезла с мамиными накоплениями
14:56 Свердловские врачи «вырастили» пациенту печень для удаления метастазов
14:18 Администрацию Североуральска обязали поставить водоразборные колонки в Горном районе
11:24 В Екатеринбурге изменятся правила оплаты парковки
11:07 Двух екатеринбуржцев отправили в колонию за нападение на верхнесалдинского полицейского
09:52 Ещё два ДТП с участием детей-пешеходов произошли в Екатеринбурге
09:29 Екатеринбуржца подозревают в продаже арендованной техники
21:17 Екатеринбургские экс-чиновники и депутат отправлены в СИЗО за нарушение условий следствия
20:48 Александр Швец назначен директором по разработке «Авито Товаров»
20:03 Железная дорога заплатит за гибель лося на территории Серова
19:15 Пьяная езда на мотоблоке по Карпинску обернулась принудительными работами и конфискацией
18:55 На пешеходном переходе в Екатеринбурге пострадал ребёнок
18:46 Mузей УрГАХУ празднует юбилей листопроковочного молота
17:25 Морозы до -27°C прогнозируют синоптики в Свердловской области
17:14 За заменители молочного жира в сливочном масле для медучреждений будут судить ИП в Екатеринбурге
16:42 ГИБДД поделилась подробностями пяти ДТП под Ревдой
16:23 В Первоуральске осудили банду производителей безакцизного алкоголя
16:02 Сгущенка и сметана возглавили топ любимых добавок к блинам в Екатеринбурге
14:54 Бывшего проректора УрГЭУ Панова признали виновным во взяточничестве
14:11 Жена главы свердловского города отдала телефонным мошенникам почти 14 миллионов рублей
13:22 Обвиняемую в пособничестве при покушении на убийство на паркинге в Екатеринбурге оставили в СИЗО
12:44 О пяти ДТП под Ревдой сообщает ГИБДД
12:00 В Свердловской области назначили нового главу КРСУ
Все новости Свердловской области
16:18 Эксперты Авито рассказали о тенденциях рынка сельхозтехники на выставке AGRAVIA-2026
14:09 Авито продлил срок приёма заявок в «ПредприниМаму»
13:30 На Авито нашли работу для смешариков
17:34 Предприниматели поделились формулами успеха в подкасте «Решено» от Авито
16:34 Авито и «Ёлки 12» запустили проект в поддержку пожилых людей
14:09 Количество заказов с доставкой на Авито за год выросло на 30%
17:07 «Авито Авто»: ИИ меняет автобизнес, 85% ищут машины онлайн
17:18 88% российских юристов используют ИИ в работе
16:30 Для мам-предпринимательниц запустили бесплатную программу «ПредприниМама»
12:54 Зимние холода увеличили продажи пауэрбанков на треть
17:12 Авито Работа провела сессию «Рабочий – класс!» на Всероссийском кадровом форуме
17:03 «Зумеры» стали чаще выбирать рабочие специальности
13:56 «Авито Авто» и звезда «Тачки на прокачку» Xzibit обновляют легендарную «Волгу»
15:38 Россияне потратили свыше 11 млрд рублей на онлайн-распродаже
16:30 «Авито» вводит систему верификации приютов и зооволонтеров
13:01 Авито присоединилась к российскому Альянсу в сфере искусственного интеллекта
11:47 На Авито Авто внедрили автоматическое распознавание госномеров при подаче объявлений
10:10 Спрос на специалистов с навыками ИИ в России вырос почти вдвое
11:28 Сергей Пустыльник назначен старшим директором по операциям, Центра клиентского серивиса и логистики Авито
14:23 Авито Услуги и партнёры объявили о старте просветительской инициативы «Безопасный ремонт»
14:53 Авито запустил подкаст с практическими советами для предпринимателей
15:29 Авито запустил кампанию о защите персональных данных «Дом для данных»
12:48 В Москве обсудили тренды и технологии авторынка на конференции «Авито Авто»
16:44 Авито запустили нейросети для оценки автомобилей в «Гараже»
14:33 Запустить баннер на главной странице Авито стало возможно через рекламный кабинет
15:41 С 3 ноября на Авито стартовала масштабная распродажа «Хватамба»
Все новости России и мира
17:35 Россельхознадзор не пустил в Екатеринбург грузовик с 20 тоннами лука из Казахстана
16:34 Более 20 нетрезвых водителей остановили свердловские госавтоинспекторы за день работы
16:07 Задержанным по подозрению в подготовке теракта на свердловской железной дороге продлили арест
15:27 Екатеринбурженка попала под влияние мошенников и исчезла с мамиными накоплениями
14:56 Свердловские врачи «вырастили» пациенту печень для удаления метастазов
14:18 Администрацию Североуральска обязали поставить водоразборные колонки в Горном районе
11:24 В Екатеринбурге изменятся правила оплаты парковки
11:07 Двух екатеринбуржцев отправили в колонию за нападение на верхнесалдинского полицейского
09:52 Ещё два ДТП с участием детей-пешеходов произошли в Екатеринбурге
09:29 Екатеринбуржца подозревают в продаже арендованной техники
21:17 Екатеринбургские экс-чиновники и депутат отправлены в СИЗО за нарушение условий следствия
20:48 Александр Швец назначен директором по разработке «Авито Товаров»
20:03 Железная дорога заплатит за гибель лося на территории Серова
19:15 Пьяная езда на мотоблоке по Карпинску обернулась принудительными работами и конфискацией
18:55 На пешеходном переходе в Екатеринбурге пострадал ребёнок
18:46 Mузей УрГАХУ празднует юбилей листопроковочного молота
17:25 Морозы до -27°C прогнозируют синоптики в Свердловской области
17:14 За заменители молочного жира в сливочном масле для медучреждений будут судить ИП в Екатеринбурге
16:42 ГИБДД поделилась подробностями пяти ДТП под Ревдой
16:23 В Первоуральске осудили банду производителей безакцизного алкоголя
16:02 Сгущенка и сметана возглавили топ любимых добавок к блинам в Екатеринбурге
14:54 Бывшего проректора УрГЭУ Панова признали виновным во взяточничестве
14:11 Жена главы свердловского города отдала телефонным мошенникам почти 14 миллионов рублей
13:22 Обвиняемую в пособничестве при покушении на убийство на паркинге в Екатеринбурге оставили в СИЗО
12:44 О пяти ДТП под Ревдой сообщает ГИБДД
12:00 В Свердловской области назначили нового главу КРСУ
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK