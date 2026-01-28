Возрастное ограничение 18+

Свердловское Минприроды узаконило новую береговую линию на месте незаконных работ застройщика Павла Дацюка

Новые границы уже внесены в Росреестр

11.18 Суббота, 31 января 2026
Фото: читатель Вечерних ведомостей
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Свердловское Минприроды и Росреестр узаконили изменённую береговую линию на месте незаконных работ застройщика «Радиус-Девелопмент» на правом берегу Исети. Об этом стало известно из ответа Свердлохранкультуры волонтёрам сообщества «Сад Нурова», поинтересовавшимся, почему до сих пор не исполнено предписание ведомства о восстановлении незаконно изменённой береговой линии у Царского моста.

Как следует из ответа, в 2024 году в правительственные документы Свердловской области внесли изменения, согласно которым новая береговая линия стала уже законной.

«В Приказ Министерства [природных ресурсов и экологии Свердловской области] №1387, устанавливающий границы береговой линии реки Исеть, Приказом Министерства от 01.02.2024 №108 были внесены изменения, в соответствии с которыми координаты опорных точек границ береговой линии р. Исеть и земельного участка с кадастровым номером 66:41:00000000:194472 (правый берег) приведены с их фактическим положением. Данные изменения внесены в ЕГРН в установленном порядке»,

— говорится в ответе Свердлохранкультуры.


При этом компанию-застройщик ООО «Радиус-Девелопмент» в том же 2024 году успели привлечь к административной ответственности за неисполнение решения госоргана — согласно данным на сайте Ленинского райсуда Екатеринбурга, судья Владимир Ушаков назначил застройщику штраф в размере 100 тысяч рублей (по части 18 стати 19.5 КоАП).


Новые границы участка на правом берегу (выделен жёлтым) уже отражены в ЕГРН. Иллюстрация: «Роскадастр»


До этого, в 2023 году, «Радиус-Девелопмент» штрафовали на 200 тысяч рублей за нарушение законодательства об объектах культурного наследия (7.13 КоАП) из-за несанкционированных раскопок на том же правом берегу. Сами работы также производились в 2023 году.

При этом наиболее значительные изменения береговой линии коснулись левого берега, который буквально отсыпали щебнем — именно там «Радиус-Девелопмент» намерен построить гостиницу вместо долгостроя кафе, остановившегося на стадии фундамента ещё в 2000-е годы. Будет ли узаконена эта береговая линия, пока неясно. Согласно ответу волонтёрам «Сада Нурова», на данный момент Свердлохранкультура предостерегла компанию Павла Дацюка и Александра Трунтаева от проведения несогласованных работ на левом берегу:

ООО «Радиус-Девелопмент» объявлено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований от 27.06.2024 №38-03-37/09-24 и предложено: при проведении работ на земельных участках [на левом берегу] неукоснительно соблюдать требования к режимам использования земель и градостроительным регламентам в границах зон охраны ОКН, требования к обеспечению сохранности ОКН.


В Свердлохранкультуре отметили, что выдача нового требования о восстановлении линии правого берега в связи с изменившимися границами в ЕРГН стала невозможной.

Напомним, недавно корреспондент
посещал суд, в котором Росприроднадзор судится с «Радиус-Девелопмент» по поводу всё того же спорного участка берега у Царского моста — на заседании выяснилось, что областное Минприроды в споре также встало на сторону застройщика. Следующее заседание по этому делу назначено на 6 февраля.
будет следить за развитием событий.

Мероприятие для возрастной категории 18+

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Валерий Евграфов © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
В бюджете Свердловской области предусмотрели деньги на строительство второй ветки метро в Екатеринбурге
28 января 2026
Свердловские «Зелёные» зафиксировали опасные сбросы кадмия, меди и цинка в Исеть
28 января 2026
Свердловчане в четыре раза активнее блокируют мошеннические сделки
29 января 2026
В 2025 году в ДТП на свердловских дорогах погиб 361 человек
30 января 2026

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

«Нужны не деньги, а люди»

Разбираемся в том, почему транспортная реформа забуксовала в Екатеринбурге
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
17:03 Россельхознадзор потребовал от первоуральского контактного зоопарка заменить покрытие стен и полов
16:12 Свердловское МЧС предупреждает о морозах до -42°C
15:39 Свердловского производителя тушёнки уличили в продлении сроков годности
14:30 СМИ: в Екатеринбурге воспитатели детсада снова забыли ребёнка на улице
14:06 148 ДТП за сутки произошло в Свердловской области на фоне снегопадов
13:51 Вблизи Бисерти насмерть сбили двух человек
13:08 За неделю екатеринбуржцы «подарили» мошенникам более 24 миллиона рублей
11:49 В декабре 74 ребёнка «поймали» на нарушении ПДД в Екатеринбурге
10:56 Два пожара с трагическим исходом зарегистрировало свердловское МЧС
10:27 Погасившей Вечный огонь жительнице Серова предъявили обвинение
20:42 Екатеринбурженку осудили за помощь в нелегальном пребывании в стране мигрантов
20:15 В Туринске водителя посадят срок за гибель мотоциклиста
19:40 Уктус не станут застраивать таунхаусами
19:26 Под Первоуральском столкнулись два грузовика
18:45 Виновные в ЧП со сходом цистерн на станции «Восточная» наказаны
18:20 В Челябинске подыскивают новый дом «мексиканцу» редкой породы
17:37 Синоптики предупреждают о похолодании в выходные в Свердловской области
17:18 В Нижних Сергах после обновления открылась женская консультация
16:54 Улегшегося пьяным возле «Вечного огня» екатеринбуржца поместили в СИЗО
15:54 Информацию о выдаче квартир мигрантам в Свердловской области назвали фейком
15:25 СК возбудил уголовное дело из-за забытой на улице воспитанницы детского сада в Екатеринбурге
15:11 В Екатеринбурге прокуратура проверяет детский сад из-за «побега» трёхлетнего мальчика
14:40 В Заречном пройдут слушания по строительству энергоблока №5 на Белоярской АЭС
13:34 В Екатеринбурге до 7 апреля закроют движение по улице Аптекарской
13:21 Более 670 килограммов наркотиков изъяла свердловская полиция в 2025 году
12:38 В Кольцово остановили пассажира с 30 килограммами свадебной посуды
Все новости Свердловской области
16:18 Эксперты Авито рассказали о тенденциях рынка сельхозтехники на выставке AGRAVIA-2026
14:09 Авито продлил срок приёма заявок в «ПредприниМаму»
13:30 На Авито нашли работу для смешариков
17:34 Предприниматели поделились формулами успеха в подкасте «Решено» от Авито
16:34 Авито и «Ёлки 12» запустили проект в поддержку пожилых людей
14:09 Количество заказов с доставкой на Авито за год выросло на 30%
17:07 «Авито Авто»: ИИ меняет автобизнес, 85% ищут машины онлайн
17:18 88% российских юристов используют ИИ в работе
16:30 Для мам-предпринимательниц запустили бесплатную программу «ПредприниМама»
12:54 Зимние холода увеличили продажи пауэрбанков на треть
17:12 Авито Работа провела сессию «Рабочий – класс!» на Всероссийском кадровом форуме
17:03 «Зумеры» стали чаще выбирать рабочие специальности
13:56 «Авито Авто» и звезда «Тачки на прокачку» Xzibit обновляют легендарную «Волгу»
15:38 Россияне потратили свыше 11 млрд рублей на онлайн-распродаже
16:30 «Авито» вводит систему верификации приютов и зооволонтеров
13:01 Авито присоединилась к российскому Альянсу в сфере искусственного интеллекта
11:47 На Авито Авто внедрили автоматическое распознавание госномеров при подаче объявлений
10:10 Спрос на специалистов с навыками ИИ в России вырос почти вдвое
11:28 Сергей Пустыльник назначен старшим директором по операциям, Центра клиентского серивиса и логистики Авито
14:23 Авито Услуги и партнёры объявили о старте просветительской инициативы «Безопасный ремонт»
14:53 Авито запустил подкаст с практическими советами для предпринимателей
15:29 Авито запустил кампанию о защите персональных данных «Дом для данных»
12:48 В Москве обсудили тренды и технологии авторынка на конференции «Авито Авто»
16:44 Авито запустили нейросети для оценки автомобилей в «Гараже»
14:33 Запустить баннер на главной странице Авито стало возможно через рекламный кабинет
15:41 С 3 ноября на Авито стартовала масштабная распродажа «Хватамба»
Все новости России и мира
17:03 Россельхознадзор потребовал от первоуральского контактного зоопарка заменить покрытие стен и полов
16:12 Свердловское МЧС предупреждает о морозах до -42°C
15:39 Свердловского производителя тушёнки уличили в продлении сроков годности
14:30 СМИ: в Екатеринбурге воспитатели детсада снова забыли ребёнка на улице
14:06 148 ДТП за сутки произошло в Свердловской области на фоне снегопадов
13:51 Вблизи Бисерти насмерть сбили двух человек
13:08 За неделю екатеринбуржцы «подарили» мошенникам более 24 миллиона рублей
11:49 В декабре 74 ребёнка «поймали» на нарушении ПДД в Екатеринбурге
10:56 Два пожара с трагическим исходом зарегистрировало свердловское МЧС
10:27 Погасившей Вечный огонь жительнице Серова предъявили обвинение
20:42 Екатеринбурженку осудили за помощь в нелегальном пребывании в стране мигрантов
20:15 В Туринске водителя посадят срок за гибель мотоциклиста
19:40 Уктус не станут застраивать таунхаусами
19:26 Под Первоуральском столкнулись два грузовика
18:45 Виновные в ЧП со сходом цистерн на станции «Восточная» наказаны
18:20 В Челябинске подыскивают новый дом «мексиканцу» редкой породы
17:37 Синоптики предупреждают о похолодании в выходные в Свердловской области
17:18 В Нижних Сергах после обновления открылась женская консультация
16:54 Улегшегося пьяным возле «Вечного огня» екатеринбуржца поместили в СИЗО
15:54 Информацию о выдаче квартир мигрантам в Свердловской области назвали фейком
15:25 СК возбудил уголовное дело из-за забытой на улице воспитанницы детского сада в Екатеринбурге
15:11 В Екатеринбурге прокуратура проверяет детский сад из-за «побега» трёхлетнего мальчика
14:40 В Заречном пройдут слушания по строительству энергоблока №5 на Белоярской АЭС
13:34 В Екатеринбурге до 7 апреля закроют движение по улице Аптекарской
13:21 Более 670 килограммов наркотиков изъяла свердловская полиция в 2025 году
12:38 В Кольцово остановили пассажира с 30 килограммами свадебной посуды
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK