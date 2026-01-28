Возрастное ограничение 18+
Свердловское Минприроды узаконило новую береговую линию на месте незаконных работ застройщика Павла Дацюка
Новые границы уже внесены в Росреестр
Фото: читатель Вечерних ведомостей
Свердловское Минприроды и Росреестр узаконили изменённую береговую линию на месте незаконных работ застройщика «Радиус-Девелопмент» на правом берегу Исети. Об этом стало известно из ответа Свердлохранкультуры волонтёрам сообщества «Сад Нурова», поинтересовавшимся, почему до сих пор не исполнено предписание ведомства о восстановлении незаконно изменённой береговой линии у Царского моста.
Как следует из ответа, в 2024 году в правительственные документы Свердловской области внесли изменения, согласно которым новая береговая линия стала уже законной.
При этом компанию-застройщик ООО «Радиус-Девелопмент» в том же 2024 году успели привлечь к административной ответственности за неисполнение решения госоргана — согласно данным на сайте Ленинского райсуда Екатеринбурга, судья Владимир Ушаков назначил застройщику штраф в размере 100 тысяч рублей (по части 18 стати 19.5 КоАП).
До этого, в 2023 году, «Радиус-Девелопмент» штрафовали на 200 тысяч рублей за нарушение законодательства об объектах культурного наследия (7.13 КоАП) из-за несанкционированных раскопок на том же правом берегу. Сами работы также производились в 2023 году.
При этом наиболее значительные изменения береговой линии коснулись левого берега, который буквально отсыпали щебнем — именно там «Радиус-Девелопмент» намерен построить гостиницу вместо долгостроя кафе, остановившегося на стадии фундамента ещё в 2000-е годы. Будет ли узаконена эта береговая линия, пока неясно. Согласно ответу волонтёрам «Сада Нурова», на данный момент Свердлохранкультура предостерегла компанию Павла Дацюка и Александра Трунтаева от проведения несогласованных работ на левом берегу:
В Свердлохранкультуре отметили, что выдача нового требования о восстановлении линии правого берега в связи с изменившимися границами в ЕРГН стала невозможной.
Напомним, недавно корреспондент посещал суд, в котором Росприроднадзор судится с «Радиус-Девелопмент» по поводу всё того же спорного участка берега у Царского моста — на заседании выяснилось, что областное Минприроды в споре также встало на сторону застройщика. Следующее заседание по этому делу назначено на 6 февраля. будет следить за развитием событий.
Новые границы участка на правом берегу (выделен жёлтым) уже отражены в ЕГРН. Иллюстрация: «Роскадастр»
