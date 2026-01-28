Свердловское Минприроды узаконило новую береговую линию на месте незаконных работ застройщика Павла Дацюка Новые границы уже внесены в Росреестр





— говорится в ответе Свердлохранкультуры. «В Приказ Министерства [природных ресурсов и экологии Свердловской области] №1387, устанавливающий границы береговой линии реки Исеть, Приказом Министерства от 01.02.2024 №108 были внесены изменения, в соответствии с которыми координаты опорных точек границ береговой линии р. Исеть и земельного участка с кадастровым номером 66:41:00000000:194472 (правый берег) приведены с их фактическим положением. Данные изменения внесены в ЕГРН в установленном порядке»,

Новые границы участка на правом берегу (выделен жёлтым) уже отражены в ЕГРН. Иллюстрация: «Роскадастр»

ООО «Радиус-Девелопмент» объявлено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований от 27.06.2024 №38-03-37/09-24 и предложено: при проведении работ на земельных участках [на левом берегу] неукоснительно соблюдать требования к режимам использования земель и градостроительным регламентам в границах зон охраны ОКН, требования к обеспечению сохранности ОКН.

