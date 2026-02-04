Возрастное ограничение 18+
Обвиняемую в пособничестве при покушении на убийство на паркинге в Екатеринбурге оставили в СИЗО
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Ксению Владимирову, обвиняемую в пособничестве при покушении на заказное убийство на паркинге одного из екатеринбургских ЖК, оставили под стражей.
21 января 2026 года Орджоникидзевский районный суд отправил Владимирову в СИЗО. Адвокат обвиняемой обжаловал решение, прося избрать для своей подзащитной меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей. Однако Свердловский областной суд отказал в просьбе, не найдя оснований для вмешательства в судебный акт, сообщили в объединённой пресс-службе судов области.
Напомним, Ксению Владимирову обвиняют в пособничестве при покушении на заказное убийство (ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ). По версии следствия, она нашла Эдуарда Середюка, согласившегося облить потерпевшую кислотой, и передала ему всю необходимую информацию о распорядке дня женщины, а также ключи для доступа на территорию ЖК. Мероприятие для возрастной категории 18+
