Свердловская ФСБ задержала трёх человек по подозрению в подготовке теракта
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области ФСБ задержала трёх человек, подозреваемых в подготовке теракта на железной дороге.
Как сообщили на официальном портале федеральной службы безопасности, задержанные – трое граждан России 1979, 1981 и 1984 годов рождения – действовали по заданию сотрудника украинских спецслужб, с которым общались через Телеграм.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30, части 2 статьи 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту). Сейчас им грозит до 20 лет лишения свободы.
Однако в ФСБ отмечают, что подозреваемые могут получить пожизненное. Сейчас специалисты собирают доказательства для квалификации их деяний по статье 275 УК РФ (государственная измена), которая предусматривает такое наказания.
«По адресам их проживания изъяты средства связи, содержащие переписку с куратором, а также инструкции и компоненты для изготовления самодельных зажигательных устройств»,
– говорится в сообщении ведомства.
