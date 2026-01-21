Возрастное ограничение 18+

Свердловская ФСБ задержала трёх человек по подозрению в подготовке теракта

13.25 Вторник, 27 января 2026
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области ФСБ задержала трёх человек, подозреваемых в подготовке теракта на железной дороге.

Как сообщили на официальном портале федеральной службы безопасности, задержанные – трое граждан России 1979, 1981 и 1984 годов рождения – действовали по заданию сотрудника украинских спецслужб, с которым общались через Телеграм.

«По адресам их проживания изъяты средства связи, содержащие переписку с куратором, а также инструкции и компоненты для изготовления самодельных зажигательных устройств»,

– говорится в сообщении ведомства.


В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30, части 2 статьи 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту). Сейчас им грозит до 20 лет лишения свободы.

Однако в ФСБ отмечают, что подозреваемые могут получить пожизненное. Сейчас специалисты собирают доказательства для квалификации их деяний по статье 275 УК РФ (государственная измена), которая предусматривает такое наказания.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости
