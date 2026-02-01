Возрастное ограничение 18+
Пьяная езда на мотоблоке по Карпинску обернулась принудительными работами и конфискацией
Фото: Карпинский городской суд
Житель Волчанска повторно осуждён за езду в нетрезвом виде. При этом нарушитель был пойман за рулём не самого обычного транспортного средства.
Карпинский городской суд вынес приговор 40-летнему мужчине, который уже имел судимость за аналогичное нарушение. Инцидент произошел 6 апреля 2025 года в Карпинске. Приехав в гости на мотоблоке «ЗУБР» с прицепом, мужчина распил спиртное и решил перепарковать технику. Во дворе дома на улице Серова его остановили сотрудники ГИБДД. Медицинское освидетельствование показало 1,046 мг/л алкоголя в его организме.
Судом была назначена автотехническая экспертиза, которая установила, что мотоблок в сцепке с прицепом является механическим транспортным средством. Ездить на нём пьяным нельзя ни на дорогах общего пользования, ни на прилегающих территориях, включая дворы.
Поскольку водитель был ранее лишён прав и сел за руль пьяным, в отношении него возбудили уголовное дело. В суде подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся. Мужчине назначили наказание в виде одного года принудительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства. Дополнительно его лишили водительского удостоверения на срок четыре года. Мотоблок «ЗУБР» по решению суда конфискован.
Приговор пока не вступил в законную силу.
