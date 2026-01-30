Возрастное ограничение 18+
Свердловские врачи «вырастили» пациенту печень для удаления метастазов
Фото: Свердловская областная клиническая больница №1
Врачи Свердловской областной клинической больницы № 1, чтобы спасти пациента, «вырастили» здоровую часть печени, поражённую метастазами.
По словам заведующего отделением абдоминальной онкологии и хирургии СОКБ №1 Олега Орлова, у большинства пациентов хватает объёма остающейся части печени для её нормального функционирования, но есть больные, оперировать которых опасно из-за того, что здоровая часть печени слишком мала.
Так, у 49-летнего жителя Екатеринбурга, перенесшего несколько курсов химиотерапии и хирургических вмешательств, в том числе для удаления поражённой части печени, метастазы вновь появились в органе. Чтобы удалить их врачи за три недели увеличили объём здоровой части органа с 30% до необходимых 40%, после чего прооперировали. Операция прошла успешно, и восстановление пациента прошло без осложнений.
«Чтобы минимизировать риск послеоперационной печёночной недостаточности, у пациента, перенёсшего химиотерапию, объём здоровой части печени после её резекции должен составлять не менее 40%. Поэтому до выполнения такой операции его необходимо увеличить. Как раз таки за счёт гипертрофии, вызванной эмболизацией, мы получаем достаточный объём здоровой части печени и можем провести операцию»,
– объяснил врач.
