МВД: в 2025 году в Свердловскую область прибыло более 211 тысяч иностранцев

Свердловская полиция рассказала о миграционной ситуации региона. Об итогах оперативно-служебной в 2025 году Вечерним ведомостям сообщил пресс-секретарь областного главка МВД Валерий Горелых.По его данным, в 2025 году в Свердловскую область прибыло 211 016 иностранных граждан (в 2024 году – 232 134), из которых 192 800 (91,4%) – из стран с безвизовым порядком въезда (в 2024 году – 211 167). Основные миграционные потоки сформировали уроженцы Таджикистана (41,9%), Узбекистана (24,7%) и Киргизии (12,2%).Также в прошлом году полицейские провели 2035 профилактических рейдов, включая 717 проверок жилых секторов и 618 строек.Итого было установлено 25 341 административное правонарушение, что на 12,6% больше, чем в прошлом году, когда было выявлено 22 504 нарушений. Из них по линии иммиграционного контроля и трудовой миграции – 12 45, что полтора раза больше (+50,5%; нарушений в 2024 году – 8 278). В результате было вынесено 407 решений о выдворении и 191 – о депортации. Ещё 1030 иностранцам сократили срок пребывания в России, рассказал полковник Горелых.Кроме того, полицейские направили 3970 представлений о запрете на въезд страну конкретным лицам. 15 человек оказались в розыске. Также в прокуратуру направили 17 материалов об обнаружении признаков фиктивного брака.Отмечается, что большой пласт работы проделали сотрудники управления по вопросам миграции в сфере государственных услуг. В 2025 году их предоставили 1 814 636 раз. В том числе постановка на миграционный учёт (412 394), оформление паспорта гражданина РФ (230 061), заграничного паспорта гражданам РФ (189 230), приглашений на въезд в РФ (5 766), разрешения на временное проживание (762), вида на жительство (4 651), разрешения на работу (2 831, из которых 110 – высококвалифицированным специалистам), патентов (57 963, из которых 31 906 – для работы у физических лиц). Мероприятие для возрастной категории 18+