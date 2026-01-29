О тяжёлом состоянии сбитой на пешеходном переходе девочке сообщили в ГИБДД Екатеринбурга





сообщили в городской ГИБДД. «С места ДТП ребёнок с травмой головы и ног в тяжелом состоянии госпитализирован в реанимационное отделение ДГКБ №9»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Десятилетняя девочка, которую вчера, примерно в 17.30 в Екатеринбурге сбили на пешеходном переходе в районе дома №61 по улице Инженерной, находится в тяжёлом состоянии.Установлено, что за рулём автомобиля, сбившего школьницу, был 21-летний мужчина, стаж вождения которого менее года. За это время его уже дважды привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД. В разговоре с автоинспекторами водитель пояснил, что в потоке машин не увидел девочку.На водителя составили два протокола: по статье 12.18 КоАП РФ («Непредоставление преимущества в движении пешеходу») и по части 1 статьи 12.37 КоАП РФ («Несоблюдение требований об обязательном страховании»). Мероприятие для возрастной категории 18+